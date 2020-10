Configure-to-Order biedt grote voordelen voor het ordercreatieproces. Vertaal eenvoudig en efficiënt de klantwens naar alle benodigde documentatie om de order te verkopen, te ontwerpen, te produceren en te onderhouden.

In deze digitale ronde tafel delen wij graag de kennis en ervaring die we de afgelopen 20 jaar hebben opgedaan en gaan we in gesprek aan de hand van een presentatie en cases.

Merkt u dat u steeds weer “hetzelfde, maar dan net iets anders” aan het maken bent?

Heeft uw organisatie hierdoor steeds vaker last van verstoringen, kwaliteitsproblemen en uiteenlopende verwachtingen tijdens de orderverwerking?

Is uw KPI “aantal uur voor order intake/mln € omzet” afgelopen jaren gestegen doordat er steeds meer tijd aan “order” of “sales engineering” wordt besteed?

Merkt u dat uw gemiddelde orderdoorlooptijd steeds verder oploopt doordat u voor uw klant specifieke orders aan het ontwikkelen bent? Hoe gaat u uw order intake verder digitaliseren?

Als bovenstaande vragen herkenbaar voor u zijn, dan biedt Configure-to-Order wellicht grote voordelen voor uw ordercreatieproces! Configure-to-Order is het eenvoudig, efficiënt en foutloos vertalen van de klantwens naar alle benodigde documentatie om de order te verkopen, te ontwerpen, te produceren en te onderhouden.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het implementeren van Smart Customization bij toonaangevende OEM-ers in Nederland wil Post en Dekker in deze digitale ronde tafel kennis en ervaring delen. Aan de hand van een presentatie en cases willen we in gesprek gaan over de kansen voor uw OEM-organisatie. Ontdek welke stappen u kunt zetten om Configure-to-Order tot een succes te maken!

De ‘digitale ronde tafel’ duurt ongeveer 50 minuten en start op 27 oktober 2020 om 16.00 uur via MSTeams.

Er is maximaal plaats voor 10 personen (deelname is bedoeld voor Management leden en productmanagers van OEM organisaties).

