Drie jaar geleden heeft Mitutoyo Benelux meetservices in de markt gezet: programmeren en loonmetingen op locatie bij de klant of in-house bij Mitutoyo. Sindsdien is de vraag ernaar verdrievoudigd, duidt Xander Killaars, director Service van de multinationale fabrikant van precisiemeetapparatuur. De toegenomen vraag heeft veel te maken met de groei van de markten waaraan de instrumentatie geleverd wordt. Maar ook met de behoefte aan een antwoord op de toenemende complexiteit en het tekort aan meetspecialisten.

Behoefte hightech industrie aan meetservice Mitutoyo neemt rap toe

Die vraag kwam onder andere van Vedos Verspanende Techniek in Venlo, dat voor een grote klant in de analytics-markt een ringetje met een specifieke vorm – contour – moest produceren. ‘Voor zover wij dat konden meten, bleven we binnen de door de klant gespecificeerde toleranties. Toch voldeed het ringetje functioneel niet’, vertelt Vedos-directeur Frank Siepel. ‘Dus moesten we een exacter en completer beeld van het contour krijgen. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op de service van Mitutoyo, in het Solution Center van het bedrijf in Enschede. Daar zijn met Mitutoyo’s oppervlakte- en vormmeter – de Formtracer Avant – en via een van de specialisten van het bedrijf onze metingen bevestigd. Het is nu aan de klant zijn specificaties verder aan te scherpen, zodat we daarmee een ringetje kunnen produceren dat wel het contour heeft dat hij nodig heeft.’

Meetservices

Deze casus illustreert een van de meetservices die Mitutoyo biedt: het verrichten van meetwerk op de eigen machines voor klanten die zelf daarvoor niet de apparatuur en deskundigheid hebben. ‘Daarnaast’, aldus Xander Killaars, ‘ondersteunen we de klant ook bij het verrichten van complex meetwerk op zijn eigen machines. En, ten derde, programmeren wij voor de klant die meetapparatuur zodat hij daar zelf, met de juiste meetstrategieën op de juiste wijze, meetwerk op kan uitvoeren.’ Aldus Killaars, die daarbij graag verwijst naar de nieuwe website – www.measuringyourworld.nl – waarop al informatie staat over deze diensten.

Snelgroeiende belangstelling

De interesse in deze services is in de drie jaar dat Mitutoyo ze biedt dus rap toegenomen. In het eerste jaar heeft de Benelux-organisatie van de multinationale fabrikant van meetinstrumentatie 25 meetprojecten uitgevoerd, vorig jaar waren dat er 50 en dit jaar zijn er nu al (eind september) 75 projecten ‘succesvol uitgevoerd’. Killaars heeft verschillende redenen voor die snel stijgende belangstelling: ‘Heel veel van onze klanten groeien snel en hebben steeds meer projecten in uitvoering waarvoor hoogwaardig meetwerk nodig is.’

‘Meten krijg je niet zomaar even in de vingers’

Toenemende complexiteit

Verder telt mee dat die klanten actief zijn in markten als de semicon en medische technologie: de apparatuur die ze voor die markten ontwikkelen en bouwen wordt steeds nauwkeuriger en sneller, maar ook compacter. ‘Daardoor neemt de complexiteit toe, terwijl de afmetingen van componenten en modules steeds verder afneemt. Of die voldoen aan de specificaties moet nauwgezet worden nagemeten en gedocumenteerd, inclusief de wijze waarop de metingen zijn verricht. Met onze meetservice spelen wij op die behoefte in.’

Vergrijzing

Als derde factor voor de snelgroeiende vraag naar de meetservice noemt Killaars de vergrijzing. ‘De afgelopen jaren is veel goed geschoold, ervaren meetkamerpersoneel met pensioen gegaan. Dat terwijl de aanwas van jonge mensen, met de juiste kennis en ervaring, gering is. Want er zijn te weinig gerichte metrologie-opleidingen. Vandaar de lancering eind vorig jaar van onze E-ducation-website Measuring Your World. De kwalitatief hoogstaande opleidingen die we via dat kanaal bieden zijn nodig. Meten is een complex vak dat je niet zomaar even in de vingers krijgt.’

Partnership

Killaars bevestigt dat het verlenen van service vaak het begin vormt van een langdurig partnership. ‘Een succesvol uitgevoerd serviceproject wordt door de klant dikwijls ervaren als een bewijs voor de relevantie van het investeren in eigen meetapparatuur en in de ondersteuning die ze van ons krijgen.’ Frank Siepel van Vedos kan dat bevestigen: ‘Wij beschikken reeds over diverse meetinstrumenten van Mitutoyo. Wellicht dat we zelf in een contourmeetinstrument investeren. Dat stelt ons in staat zelf tussentijds steekproeven uit te voeren. Maar die investering doen we natuurlijk alleen als we meer zekerheid krijgen over de vraag van klant en de omvang ervan. Én mits we dat instrument goed kunnen bemensen. Wellicht dat we een van onze meetspecialisten daartoe kunnen laten bijscholen. Maar het liefst zouden we een jong talent aantrekken. Die is echter nauwelijks te vinden’, onderstreept hij noodzaak van gerichte metrologie-opleidingen.

‘State of the art’ nieuwbouw om groei op te vangen

De groei van service noopt Mitutoyo Benelux zelf te investeren. In 2020 heeft het in Enschede en in het Belgische Melsele, bij Antwerpen solutions centers in gebruik genomen. Dit najaar start de nieuwbouw bij het Benelux-hoofdkantoor in Veenendaal. Die groei, aldus managing director Henk Slotboom, is niet alleen te danken aan de groei van de markt, maar ook aan het toevoegen van de meetservices aan het aanbod. ‘Als ik kijk naar de projecten die we binnenhalen denk ik dat wij ook marktaandeel op de concurrentie winnen. Dat heeft te maken met ons productengamma; geen enkele concurrent heeft zo’n breed aanbod. In combinatie met onze meetservices versterkt dat onze marktpositie.’

In Veenendaal komt state of the art nieuwbouw: ‘Het gebouw krijgt een heel moderne look and feel en wordt energieneutraal. Er komt een showroom met onze nieuwste machinelijnen en een lab voor meetondersteuning en het uitvoeren van kallibraties. In dat lab, dat geklimatiseerd is op exact 20 graden Celsius, staan de instrumenten trillingvrij.’ Ook wordt de nieuwbouw uitgerust met faciliteiten voor e-learning, zodat de klant op afstand een Measuring Your World-metrologie-opleiding kan volgen. ‘En er komt geavanceerde audiovisuele technologie, waarmee we de klant onze meetinstrumentatie live op afstand kunnen demonstreren’, schetst Slotboom. De laatstgenoemde faciliteiten moeten er ook aan bijdragen dat de omzetgroei met slechts één of twee extra mensen kan worden opgevangen. ‘Dat bereiken we daarnaast door in Veenendaal zoveel mogelijk ondersteunende functies te centraliseren. Administratie, planning, werkvoorbereiding worden straks niet meer per vestiging maar in Veenendaal verzorgd.’