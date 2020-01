De Achterhoek Open Innovatieprijs Woensdag 15 april 2020

Om deel te nemen én kans te maken op het winnen van de Achterhoek Open Innovatieprijs gelden de volgende voorwaarden:

De innovatie is technologisch en duurzaam

De innovatie is ontstaan uit een aantoonbare (keten) samenwerking

Als inzender ben je de ondernemer uit die samenwerking

Er is minimaal één prototype óf je demonstreert dat het product goed functioneert

Het product of de dienst is al op de markt óf dit gebeurt binnen 12 maanden

Jij en je partner(s) zijn aanwezig tijdens het evenement op 15 april 2020

WIE WINT IN 2020?

De derde editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs vindt plaats op woensdag 15 april 2020 tijdens de Ondernemersavond in Het Innovatiecentrum in Ulft. Technologische innovaties, waaronder ook die van jou, staan de gehele avond centraal. Want die zijn er om te delen! Groeit jouw product of dienst uit tot de smaakmaker van de avond en de rest van 2020?

Een groep deskundigen controleert of de inzendingen voldoen aan de voorwaarden voor deelname. Vervolgens kiest een vakkundige jury, bestaande uit Wybren Jouwsma, Henk Volberda en Arnold Stokking, uit alle inzendingen in totaal drie genomineerden. De uiteindelijke winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs wordt bepaald door alle ondernemers die tijdens de avond aanwezig zijn.

Prijzenpakket voor de winnaar

De winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs verdient ‘duurzame’ prijzen. Niet alleen direct, zoals een geldprijs van 5.000 euro, maar ook daarna. De organisatie van de Achterhoek Open Innovatieprijs gaat er namelijk voor zorgen dat jouw technologische innovatie verder komt! Als winnaar ontvang je: