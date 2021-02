Angst voor naalden is een veelvoorkomende angst. En zeker nu het vaccineren in de strijd tegen COVID-19 regelmatig in het nieuws is, worden zij die angst hebben daar met regelmaat mee geconfronteerd. Maar, goed nieuws: er zijn alternatieven in ontwikkeling, waarbij je zonder een naald toch kan injecteren. Bij Universiteit van Nederland vertelt UT-onderzoek David Fernandez Rivas er over.