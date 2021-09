Enterprise Asset Management (EAM) software vendor Ultimo en IT Solution Provider Axians breiden hun samenwerking uit. Dankzij dit partnership helpen zij bedrijven bij het optimaliseren van hun onderhoudsstrategieën. Axians helpt organisaties met vragen op het gebied van Business Analytics, om zo waarde te genereren uit data. Ultimo biedt bedrijven met haar Enterprise Asset Management software de mogelijkheid om de levensduur van assets te vergroten en om de arbeidsproductiviteit te optimaliseren. Met het partnership bieden zij gezamenlijke klanten in de industriële sector een nieuwe mogelijkheden voor datagedreven onderhoud.

Dankzij deze samenwerking worden organisaties in de industrie geholpen om asset data te visualiseren en op basis van duidelijke dashboards gefundeerde beslissingen te nemen. De data van machines, gereedschap en andere onderhoudsgevoelige assets die Axians verzamelt, wordt gekoppeld aan het EAM-platform van Ultimo. Hierdoor worden storingen, onderhoud en veiligheidscertificaten via een visueel notificatiesysteem weergegeven aan klanten.

Effectiever onderhoud, hogere productiviteit

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bij Ultimo: “Bij productiebedrijven of andere industriële organisaties, wordt door Axians veel data verzameld rondom de status van machines, voertuigen en gereedschap. Door deze data te integreren met ons EAM-platform, zijn klanten in staat effectiever onderhoud uit te voeren en de arbeidsproductiviteit te vergroten. De samenwerking met Axians zorgt ervoor dat wij dit voor onze klanten op een visuele manier inzichtelijk kunnen maken. Klanten zijn zelf in staat te selecteren welke dashboards en indicatoren zij willen zien. Door productiedata en maintenance data te integreren, krijgt men beter inzicht op welke momenten tijdens de productie zich verstoringen aan dienen. Dit helpt om onderhoudsstrategieën te optimaliseren en zo een betere afstemming te creëren tussen operatie en maintenance.”

Onderbuikgevoel toetsen met data

Tom Mathijssen, Business Consultant bij Axians, vult aan: “Data stelt ons in staat ons onderbuikgevoel te toetsen, slimmere beslissingen te nemen en processen te optimaliseren naar een niveau dat we niet voor mogelijk hadden gehouden. Het slim inzetten van data over assets is essentieel voor realiseren van lage uitval en hoge kwaliteit. Door de schat aan informatie die Ultimo biedt, te combineren met bijvoorbeeld financiële- of productiedata, bieden wij holistische inzichten die leiden tot verbetering. Door dit op de Azure cloud van Microsoft aan te bieden kunnen wij naadloos samenwerken met de klant en Ultimo, met een ongekende schaalbaarheid en het hoogste niveau van veiligheid.”