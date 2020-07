Astrid Boeijen, nu nog directeur van de CBS-vestiging in Heerlen en hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie van het CBS, wordt de nieuwe Chief Executive Officer van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Ze volgt Theo van Kessel op die de functie sinds vorig jaar september op interim basis bekleedde. In haar nieuwe rol is zij verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de campus, waaronder het nationaal en internationaal positioneren ervan.

De Brightlands Smart Services Campus, opgericht in 2015, is een initiatief van de provincie Limburg, pensioenuitvoerder APG en Universiteit Maastricht met de gemeente Heerlen als strategisch partner. Brightlands Smart Services Campus is onderdeel van Brightlands, bestaande uit nog drie campussen in Geleen, Maastricht en Venlo met ruim 24.000 innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten. Elke dag werken zij aan doorbraken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.

Data science

Op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen staan data science en de ontwikkeling van nieuwe slimme digitale diensten centraal. De Smart Services Campus brengt bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en studenten samen en is een broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, talentontwikkeling en innovaties. Inmiddels zijn 80 bedrijven en instellingen waaronder Conclusion Zuyd en Accenture verbonden aan de campus. Verder is de Campus thuisbasis van BISS, het wetenschappelijke instituut van de Universiteit Maastricht op de campus en biedt het een inspirerende studie- en stageplek aan studenten van onder meer de Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit.

De nieuwe CEO werkt sinds 2015 als vestigingsdirecteur en hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie bij het CBS in Heerlen. In die rol is zij onder andere verantwoordelijk voor innovatie en voor de samenwerking van het CBS met decentrale overheden en bedrijven. Zo was zij nauw betrokken bij de oprichting van het CBS Center for Big Data Statistics en bij de uitbouw van het concept van Urban en provinciale Data Centers – samenwerkingsverbanden van het CBS met gemeentes en provincies. Ook stuurde ze het grote ICT- en veranderprogramma Phoenix+ aan, met een omvang van 41 miljoen euro. Eerder vervulde ze diverse leidinggevende functies bij de Universiteit Maastricht, waaronder die van directeur Academic Affairs en directeur van het Studenten Service Centrum. In haar vrije tijd is ze onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van festival Cultura Nova in Heerlen. Astrid Boeijen (1972) werd geboren in Keulen en woont al 20 jaar in Limburg, waarvan de laatste 15 jaar in Maastricht. Ze studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2000 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar ureumpeptidomimetica.

In haar nieuwe baan wil ze bijdragen aan de toekomst van Limburg. “Mijn ambitie is om van de Brightlands Smart Services Campus een campus van nationaal belang te maken op het gebied Data en Smart Services en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de Limburgse economie en samenleving. De campus moet dé place-to-be worden waar kennis, talent en ondernemerschap op dit gebied elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. Dat doen we samen met alle regionale en nationale partners, de andere Brightlands campussen, overheden, bedrijven, universiteiten en (hoger) onderwijsinstellingen. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team en alle partners te bouwen aan deze prachtige uitdaging.”

De aandeelhouders van de Brightlands Smart Services Campus gingen vandaag akkoord met de benoeming van Astrid Boeijen. Ze treedt aan per 1 september. Namens de aandeelhouders laat Nick Bos weten blij te zijn met haar komst. ‘Theo van Kessel heeft in de voorbije periode de campusorganisatie mede in overeenstemming met de wensen van de aandeelhouders herschikt. Daarmee heeft hij een goede basis gecreëerd voor de nieuwe CEO. Astrid Boeijen kent de campus en de partijen erachter goed en kan met haar ruime ervaring op het gebied van verander- en ontwikkeltrajecten, innovatie en data de campus naar een volgend volwassenheidsniveau te tillen.