Twaalf Brabantse maakbedrijven zijn begin deze maand gestart met een zoektocht naar hun ideale type klant en het best bijpassende businessmodel, tijdens het Data Readiness Program van het Data Value Centre-Smart Industry (DVC-SI). De deelnemers hebben een jaarlicentie afgesloten voor softwaretool Microsoft Power BI, waarmee ze elk aan de slag gaan met een eigen, online dashboard. Op basis van operationele, financiële en klantdata moeten de dashboards zorgen voor de realtime informatie waarmee de bedrijven hun organisatie en businessmodel kunnen optimaliseren.

‘Voor veel bedrijven geldt dat zo’n 20 procent van de klanten goed is voor 80 procent van de marge’, zegt Gerard Blom, programmamanager bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een van de partners binnen het DVC-SI. ‘Dus gaan we met de deelnemers op zoek naar die specifieke groep klanten. Het zal veel bedrijven bekend voorkomen: je kunt wel elke klant willen bedienen, maar kun je dan ook altijd aan alle wensen voldoen? De juiste focus levert veel meer op.’

Het programma duurt tien weken, bestaat uit plenaire en individuele sessies (gezien de coronamaatregelen digitaal, later eventueel ook op locatie) en staat onder leiding van businesscoach Stephan Botz (BOM) en datascientist Ruud Sneep (JADS). Naast het eigen dashboard moet deelname de bedrijven de benodigde kennis van datascience opleveren, om die vervolgens zo goed mogelijk te kunnen interpreteren en analyseren. ‘Dat vraagt om een behoorlijke inspanning en daarmee ook om commitment’, stelt Blom. ‘Deelnemers moeten uitgaan van in totaal zo’n tachtig uur. Het is deelnemers toegestaan, zelfs aan te raden, om in de plenaire sessies ook een tweede persoon te laten aanhaken.’

Het Data Readiness Program is door de BOM in de tweede helft van 2020 opgezet, samen met de DVC-SI-partner Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Blom: ‘Samen hebben we eerder het onderzoek Smart Data Brabant uitgevoerd. Daaraan deden ook veel Brabantse maakbedrijven mee. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij de inzet van data. En daarmee ook bij de vraag hoe ze niet alleen nieuwe, maar ook de voor hen ideale klanten vinden en daarop hun businessproposities kunnen toespitsen. Voor ons mede aanleiding om met die behoeften aan de slag te gaan, en dit programma op te zetten.’

De deelnemers die deze maand met het programma starten, doen dat volgens Blom tegen een sterk gereduceerd tarief. ‘Dit betreft een pilot-editie, vandaar dat het bedrag voor deelname fors lager is dan de kostprijs van 3.000 euro. Maar ook voor toekomstige edities streven we ernaar dat bedrijven tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen. Mocht de pilot een vervolg krijgen, dan is dat waarschijnlijk aan het begin van de zomer dit jaar. Wie dan wil meedoen, kan contact opnemen met het DVC-SI.’

datavaluecenter@smartindustry.nl

Vouchers voor wie van data waarde wil maken

Het Data Value Center-Smart Industry (DVC-SI) is gestart met de uitgifte van data value vouchers, bedoeld voor mkb’ers in de maakindustrie die meer business of een kostenbesparing willen realiseren met hun eigen bedrijfsdata. Bedrijven kunnen zo’n voucher vrijblijvend aanvragen, bedoeld voor een kansenscan of expertondersteuning. Het DVC-SI beoordeelt de aanvragen en geeft naast 30 kansenscans ook 15 vouchers voor expertondersteuning uit. Het vouchertraject loopt tot uiterlijk juni 2022, volgens het principe ‘zolang de voorraad strekt’. Voor een kansenscan stelt het DVC-SI een kosteloze bronzen voucher beschikbaar. Voor expertondersteuning – gericht op een uitgewerkte, concrete kennisvraag – draagt een bedrijf zelf de helft van de kosten. Voor een driedaagse expertondersteuning van de zilveren voucher is dat € 1.500,-. Bij een tiendaagse expertondersteuning die de gouden voucher biedt is dat € 5.000,-. Meer informatie of aanmelden: datavaluecenter@smartindustry.nl o.v.v. ‘Data Value Voucher’

