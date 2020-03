Dassault Systèmes wil met virtual twins grote problemen mensheid aanvatten

Dassault Systèmes kondigt een nieuw initiatief aan dat gericht is op het stimuleren van menselijke vooruitgang. Met ‘The Only Progress is Human’ wil het bedrijf wereldwijd meer bewustwording creëren voor de grote maatschappelijke en milieutechnische uitdagingen van deze tijd. Ook moet het initiatief mensen inspireren om met behulp van de virtuele wereld duurzame innovaties te realiseren die bijdragen aan een betere toekomst.

Acts gerelateerd aan complexe vraagstukken

Gedurende een periode van twee jaar besteedt Dassault Systèmes via 10 verschillende ‘Acts’ aandacht aan de thema’s emotie, gezondheid, steden, natuur, consumptie, mobiliteit, energie, water, erfgoed en toekomst. Bij deze Acts ligt de focus op de belangrijkste problemen waarmee de mensheid nu kampt.

De Acts illustreren hoe virtual twins mensen in staat stellen om complexe vraagstukken op te lossen, bijvoorbeeld de vraag hoe we meer controle kunnen krijgen over onze gezondheid. Daarnaast laten de Acts zien hoe we vooruitgang kunnen stimuleren door anders naar de toekomst te kijken, te veranderen hoe producten ontworpen en gemaakt worden, en door ervaringen te creëren waarbij de mens centraal staat.

De 3Dvarius: een 3D-geprinte viool

De eerste Act draait om emotie, met de volgende uitdaging: hoe kunnen virtuele werelden de manier veranderen waarop wij emoties ervaren? Op woensdag 26 februari vond in de Jardin des Plantes in Parijs een unieke muzikale en visuele ervaring plaats genaamd ‘Virtual Harmony’. Doel hiervan was om te tonen hoe de virtuele wereld het intellect en de emotie kan prikkelen – en zo een krachtige manier is om positieve veranderingen te realiseren.

Blikvanger tijdens dit evenement was de allereerste volledig werkende 3D-geprinte viool: de 3Dvarius. Deze bijzondere viool is ontworpen met de oplossingen van Dassault Systèmes. Studenten worden opgeroepen om de volgende generatie muziekinstrumenten te ontwerpen.

Impact op maatschappij en milieu

“De grootste waarde van virtuele werelden zit in de mogelijkheden die ze bieden om een betere toekomst te creëren, waarbij we inzicht verkrijgen in de impact van elke ontwerpbeslissing op de samenleving en het milieu”, zegt Bernard Charlès, Vice Chairman en CEO van Dassault Systèmes. “Het virtuele is de cruciale schakel tussen de verbeelding, het nut en duurzaamheid. Zo ontstaat harmonie tussen een product, de natuur en het leven.”

“De visie van Dassault Systèmes is om richting te geven aan een wereldwijde transformatie naar een nieuw tijdperk van duurzame innovaties, met mensen op de eerste plek. Deze visie brengen we tot leven via 10 Acts die bestaande denkbeelden uitdagen en tot actie uitnodigen. Hiermee tonen, stimuleren en vieren we de geweldige innovatiepotentie die mensen hebben als ze samenwerken.”