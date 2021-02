‘Dassault Systèmes investeerde 6 miljard om klinische trials te versnellen’

Dassault Systémes heeft 6 miljard dollar geïnvesteerd in technologie benut voor het versnellen van de klinische testen van de farmaceutische bedrijven als Moderna en Biontech, bezig met het ontwikkelen van een vaccin tegen het corona-virus. Deze bedrijven hebben gebruik gemaakt van het 3D Experience Works platform, een PLM-omgeving die in staat stelt grote aantallen engineers nauw samen te laten werken aan de ontwikkelen van een vaccin, aldus ceo Bernard Charlés in de voordracht waarmee hij vandaag de digitale conferentie 3D Experience World 2021 aftrapte. Het is mede dankzij het softwareplatform van zijn bedrijf, zo onderstreepte hij, dat de vaccinontwikkeling kon worden verkort van vijftien jaar naar minder vijftien maanden. Maar die is ook ingezet voor het in enkele weken ontwikkelen van beademingsapparatuur, het bouwen van een ziekenhuis en het voorspellen van de spreiding van het virus, zo claimde Charlés.

Een platform dat bovenal in staat stelt samen te werken: ‘Ontwerpers, studenten, doctoren willen geen stapels documenten, ze willen ervaren, beleven. Dát is geleerd van deze pandemie: samenwerken om snel tot creatieve oplossingen te komen vergt een virtuele omgeving die de gebruikers alle vrijheid biedt die ze daarvoor nodig hebben. Zo wordt verbinden samenwerken, zo worden suppliers partners’, zo duidde hij. Om zijn betoog te illustreren met enkele korte video’s. Onder andere over Xsun, een jong bedrijf dat een zonenergie-aangedreven drone heeft ontwikkeld die langdurig in de lucht kan blijven, voor het vergaren van informatie, voor cartografische, surveillance en agri-doeleinden. ‘Alle data op één platform, in één omgeving, beschikbaar voor alle betrokkenen. Dat stelde ons ook in staat activiteiten parallel uit voeren, tegelijk de constructie als de aerodynamica met simulaties te testen’, aldus Benjamin David, de directer van Xsun.

‘De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bedrijven die reeds bezig waren met het digitaliseren van hun processen een voorsprong hebben. En het is een wake-up call voor al die bedrijven die nog niet zover zijn dan zo snel mogelijk in te gaan investeren’, zo duidde Gian Paolo Bassi, SOLIDWORKS CEO, Dassault Systèmes het in zijn bijdrage aan de opening van de virtuele conferentie die drie dagen zal duren. ‘In 2022 ontmoeten we elkaar weer persoonlijk’, aldus de belofte waarmee Charlés afsloot.