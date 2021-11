Het College of Fellows van de American Society for Precision Engineering (ASPE) kent Dannis Brouwer van de faculteit ET deze eer toe voor zijn bijdragen aan het bevorderen van de kunst en de praktijk van de precisietechnologie door middel van belangrijk oorspronkelijk onderzoek, innovaties, onderwijs en inzet c.q. dienstverlening aan de beroepssector. De ASPE telt zo’n 600 à 800 leden verspreid over de hele wereld; professor Brouwer is de zesde fellow die is toegetreden en de eerste fellow werkzaam op een Nederlandse universiteit.

Onder Precisietechnologie valt het ontwerpen, de ontwikkeling en de fabricage van en voor zeer nauwkeurige onderdelen, instrumenten en machines. In Nederland behoren o.a. ASML, Thermo Fisher Scientific, Demcon en VDL tot de grote namen op het gebied van precisietechnologie.

Dannis Brouwer heeft in 1998 zijn master werktuigbouwkunde gehaald aan de Technische Universiteit Eindhoven, in 2001 gevolgd door een post-master (PDEng) in het ontwerpen van mechatronica. In 2007 is hij aan de Universiteit Twente gepromoveerd in de mechanica. Dannis Brouwer heeft acht jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven; hij heeft gewerkt bij het Philips Centre for Industrial Technology (CFT) in Eindhoven en bij Demcon Advanced Mechatronics in Enschede.

In 2020 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Twente. Momenteel is hij hoofd van het laboratorium voor precisietechnologie, waar hij zich bezighoudt met de precisiebeweging van mechatronische en robotsystemen. Hij is medeauteur van ruim 50 artikelen in erkende wetenschappelijke bladen, heeft meegewerkt aan 90 conferenties en heeft acht octrooien op zijn naam staan in diverse sectoren, waaronder buigingsmechanismen, kinematica, macro- en micromanipulators, robotica met variabele impedantie en precisietechniek.

In 2015 ontving hij – als de nummer 1 van 48 onderzoekers – de prestigieuze persoonlijke VIDI-subsidie voor zijn veelomvattende onderzoek op het gebied van elastische mechanismen. Hij bekleedt al drie jaar de functie van Director-at-Large voor de American Society for Precision Engineering, waar hij inmiddels acht jaar werkzaam is als adjunct-hoofdredacteur precisietechnologie.