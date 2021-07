Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven: “De universiteit dankt DAF Trucks en de PACCAR Foundation voor haar gulle donatie, die het onderzoek en de ontwikkeling van de TU/e in de life sciences en materials sciences zal bevorderen. De aanschaf van de geavanceerde elektronenmicroscoop en technische laboratoriumapparatuur voor zachte materie is erg belangrijk omdat universiteiten en medische centra het onderzoek versnellen om oplossingen te ontwikkelen voor wereldwijde gezondheids- en materiaalproblemen. DAF-oprichter Hub van Doorne was een van de eerste leiders die de voordelen van de oprichting van de TU/e onderkende. De universiteit werd opgericht in 1956 en viert 65 jaar excellentie.”

“Deze donatie van DAF PACCAR zal het geavanceerde onderzoek en de ontwikkeling van de TU/e in de life sciences en materials sciences verbeteren.”

“DAF heeft een sterke samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en deze donatie is een belangrijke stap in het verbeteren van de levenskwaliteit van gemeenschappen wereldwijd”, aldus Harry Wolters, DAF Trucks president en PACCAR vice president. “DAF en de Technische Universiteit Eindhoven hebben in de loop der decennia aan veel wetenschappelijke artikelen en technische onderzoeksprojecten meegewerkt. Bij DAF Trucks werken meer dan 350 TU/e-alumni.”

De TU/e zal de donatie van de PACCAR Foundation gebruiken om te helpen bij de aanschaf van een geavanceerde elektronenmicroscoop voor zachte materie. Het kan visualiseren en analyseren op de kleinste schalen met een ongekende resolutie, tot enkele atoomgebeurtenissen. Bovendien is de machine met zijn state-of-the-art software en gegevensverwerking snel, waardoor het onderzoek wordt versneld en de techniek toegankelijker wordt voor Eindhovense onderzoekers. Dit bevordert de mogelijkheden voor wetenschappelijke ontdekkingen aanzienlijk. Ook zal de nieuwe machine onderwijs en opleiding van een nieuwe generatie ingenieurs mogelijk maken.

PACCAR Foundation – De PACCAR Foundation heeft sinds 1951 bijgedragen aan toonaangevende non-profit instellingen. Paccar’s filantropie is gericht op onderwijs- en sociale dienstverlenende organisaties op locaties waar haar medewerkers wereldwijd werken en wonen.

DAF Vrachtwagens N.V. — een dochteronderneming van PACCAR Inc, een wereldwijd technologiebedrijf dat lichte, middelgrote en zware vrachtwagens ontwerpt en produceert. DAF biedt een volledig assortiment trekkers en beroepswagens en biedt het juiste voertuig voor elke transporttoepassing. DAF is ook een toonaangevende leverancier van diensten, waaronder MultiSupport reparatie- en onderhoudscontracten, financiële diensten van PACCAR Financial en een eersteklas onderdelenleveringsservice van PACCAR Parts.

Technische Universiteit Eindhoven – Tu/e is een nederlandse topuniversiteit die studenten opleidt en kennis opleidt in wetenschap & technologie ten behoeve van de mensheid. We willen een internationaal definiërende academische instelling zijn die de grenzen van wetenschap en technologie verlegt. We leiden ingenieurs van de toekomst op die diepgaande kennis over technologie combineren met de vaardigheden om uitdagingen in de wereld aan te pakken. We creëren verantwoorde innovaties en bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in hechte samenwerkingen met de samenleving en het bedrijfsleven. En we hebben een sterke en herkenbare stem in het academische en publieke debat over technologie en de verdiensten ervan.