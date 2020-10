Technobis Group heeft Daan Kersten aangetrokken om een leidende speler te bouwen op het gebied van geïntegreerde fotonische sensoren met de unieke technologie die in de afgelopen achttien jaar is ontwikkeld door oprichter en fotonica pionier Pim Kat en zijn team. Dit team van technische experts heeft een portfolio van oplossingen ontwikkeld en een samenhangende technologie roadmap en is klaar voor integratie in een brede waaier van toepassingen in veeleisende eindmarkten als lucht- en ruimtevaart, medische technologie, mobiliteit en energie, wereldwijd. Geïntegreerde fotonische sensoren ontwikkelen zich in rap tempo tot een volwaardige vervanger van conventionele meetmethodes met een factor tienduizend hogere frequentie, aantal meetpunten en nauwkeurigheid. Daarnaast is het gewicht een factor tien lager met een substantieel lager energieverbruik.

Daan Kersten, voormalig oprichter en CEO van Additive Industries, heeft uitgebreide ervaring opgedaan bij het bouwen en laten groeien van een belangrijke speler in industriële 3D metaalprintsystemen die dezelfde eindmarkten bedient. “Ik ben trots dat de ontwikkelingen van de Nederlandse pionier op het gebied van geïntegreerde fotonische sensoren, Pim Kat en zijn getalenteerde team aan mij worden toevertrouwd. De fotonica industrie vertoont grote overeenkomsten met de 3D printmarkt toen ik in 2012 begon met Additive Industries. De technologie was bijna volwassen en klaar voor industriële toepassingen en ik ben blij dat ik nu de kans krijg in deze veelbelovende markt van geïntegreerde fotonica waar Nederland een belangrijke positie in wil verwerven.”

Pim Kat vult aan: “De vooruitzichten van de geïntegreerde fotonica activiteiten van Technobis zijn uitstekend met heldere doelstellingen en een goed uitgewerkte roadmap. Kijkend naar zijn recente track-record, zijn we ervan overtuigd dat we in Daan Kersten de juiste man hebben gevonden om ons bedrijf uit te bouwen en de vruchten te plukken van onze uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van fotonica. Tenslotte zegt Victor Schols, Partner van Active Capital Company en verantwoordelijk voor Technobis in de investeringsportefeuille: “Active Capital heeft geïnvesteerd in de Technobis Group in september vorig jaar om de zowel de bestaande activiteiten te laten groeien en de fotonica activiteiten te versnellen en opschalen. Nu – een jaar later – realiseren we ons dat het potentieel van deze geïntegreerde fotonische sensoren veel groter is dan we destijds aannamen. We zijn daarom verheugd en trots dat Daan – met zijn ervaring in snelgroeiende high tech bedrijven – Technobis kan helpen met het ontsluiten van dit potentieel in de komende jaren.”