CWS Cleanrooms, een onderneming van de CWS Group, heeft WERO overgenomen, een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in schoonmaakdiensten voor gebouwen en cleanrooms. Hiermee wordt de internationale portfolio van schoonmaakdiensten in het zeer gespecialiseerde cleanroomsegment verder uitgebreid. WERO wordt verkocht door BRECON Group BV, een toonaangevend bedrijf voor de bouw en exploitatie van cleanrooms in Nederland. De transactie werd op woensdag 31 maart 2021 afgerond. De partijen zijn overeengekomen de koopprijs niet bekend te maken.

“CWS Cleanrooms is Europa’s eerste leverancier van complete cleanroom services. Met de overname van WERO breiden we ons aanbod in Nederland, België en Luxemburg uit met reinigings- en trainingsservices”, aldus Markus Schad, Regional Managing Director Cleanrooms & Healthcare bij CWS Cleanrooms, over de deal. “Wij zullen de zakelijke relatie met de BRECON Group blijven onderhouden en gezamenlijk bestaande klanten bedienen. Wij verheugen ons op de samenwerking.”

CWS Cleanrooms heeft 100 procent van de WERO-aandelen overgenomen van haar voormalige eigenaar de BRECON Group BV, een van de toonaangevende organisaties in de Benelux, die turnkey gecontroleerde ruimtes, cleanrooms levert. De samenwerking tussen WERO en BRECON zal ook in de toekomst worden voortgezet. CWS en BRECON zullen actief internationaal samenwerken en elkaars diensten en klantenbestand ondersteunen.

WERO heeft 30 jaar internationale ervaring op het gebied van de gespecialiseerde reiniging van gecontroleerde productie ruimten in de high-care voedingsindustrie, laboratoria, gezondheidszorg en specifieke cleanrooms in de micro electronica, Medical device, Pharma en Biotech industrien. WERO levert totaal oplossingen op het gebied van reiniging, decontaminatie en technische services. Een uitgebreid cleanroom reinigingsprogramma zorgt ervoor dat gecontroleerde productie ruimten voldoen aan de vereiste specificaties, daarnaast geoptimaliseerd voor een efficiency in productie. De schoonmaak services worden geleverd voor alle ISO klasse 3 – ISO klasse 9 ruimten, en alle GMP klassificaties.

Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS bij aan een gezondere en veiligere toekomst. Het CWS-assortiment is onderverdeeld in producten en diensten op het gebied van hygiëne, matten, beroepskleding, brandbeveiliging, cleanroom services en gezondheidszorg.

CWS is een merk van CWS International GmbH en haar dochterondernemingen. Momenteel telt het concern ongeveer 11.000 werknemers in 15 landen. In 2020 behaalde het bedrijf een omzet van 1,242 miljard euro. CWS International GmbH en haar dochterondernemingen zijn 100% onderdeel van de Franz Haniel & Cie. GmbH.