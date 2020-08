Met het nieuwe ctrlX AUTOMATION-platform heeft Bosch Rexroth de traditionele grenzen tussen machinebesturingssystemen, IT en het Internet of Things volledig opgeheven. Gecentraliseerde en decentrale automatisering topologieën kunnen dankzij dit schaalbare platform flexibel geconfigureerd worden. Door een combinatie van het Linux real-time besturingssysteem, open standaarden, app-programmeertechnologie, web-based engineering en een uitgebreide en veilige IoT-verbinding, vermindert ctrlX AUTOMATION de engineeringtijd en –inspanning met wel -30 tot -50%,

Tegenwoordig staat mechanical engineering gelijk aan software development. Bosch Rexroth biedt met het nieuwe ctrlX AUTOMATION-platform een duidelijk antwoord op die markteis. Het platform omvat

de nieuwste engineering softwaretechnologieën en alle PLC- en motion tasks. Softwarefuncties kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd met kant-en-klare, op maat gemaakte en zelf aanpasbare apps. Deze apps kunnen in verschillende programmeertalen worden gemaakt, zoals C++, scripttalen zoals Python, of nieuwe grafische talen zoals Rednode en Blockly. Dat geeft machinefabrikanten de vrijheid om de best passende oplossing te kiezen.

ctrlX AUTOMATION biedt de gebruiker eveneens een vrijheid in keuze van actuele automatisatie tools: programmeren in IEC61131, PLC open of G-Code, of in de gebruikelijke high-level of internettalen. Zo zijn machinefabrikanten niet langer afhankelijk van de beschikbaarheid van PLC-specialisten en gepatenteerde systemen.

De configuratie en inbedrijfstelling van de automatiseringscomponenten is volledig web-based, waardoor het niet nodig is om engineeringssoftware on site te installeren. Binnen enkele minuten na het inschakelen wordt de software van het systeem herkend en de webbrowser geopend. Een volledig virtuele ctrlX AUTOMATION-systeem omgeving is eveneens beschikbaar, waardoor programmering zonder hardware mogelijk is. De systeemfunctionaliteiten kunnen op elk moment worden uitgebreid via de eigen procesfuncties, apps en open source software. In totaal reduceert ctrlX AUTOMATION de engineeringtijd en -inspanning met 30 tot 50%, wat de time-to-market voor nieuwe machines aanzienlijk korter maakt.

Meer dan 30 directe connectie-opties en communicatie standaarden bieden maximale netwerk flexibiliteit voor een eenvoudige end-to-end connectiviteit – van field level helemaal tot aan de cloud. ctrlX AUTOMATION is ook uitgerust voor toekomstige communicatiestandaarden zoals OPC UA TSN en 5G, waardoor het gezien kan worden als het meest vooruitstrevende en toekomst gerichte systeem op de markt. ctrlX AUTOMATION is gebaseerd op een nieuwe generatie multi-core processors die voldoende verwerkingscapaciteit bieden voor bijna alle automatiseringstaken. Deze hoogwaardige CPU’s kunnen worden geïntegreerd in controllers, embedded PC’s , industriële PC’s, of direct in servo-drives.

Het nieuwe ctrlX automatiseringsplatform dekt alle automatiseringstaken – van eenvoudige besturingstoepassingen en IoT-oplossingen tot hoogwaardige motion control.