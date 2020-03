Cruciale rol tbp electronics in ketens voor beademingsapparatuur

De Corona-crisis heeft bij tbp electronics tot opschaling van de productie geleid. De leverancier van electronic manufacturing services (ems) uit Dirksland ziet de vraag van klanten in de medische sector de voorbije weken flink toenemen. Het gaat daarbij om opdrachtgevers die beademingsapparatuur en andere medische equipement fabriceren, waarin ze specifieke printed circuit board assemblies (pcba’s) toepassen die tbp assembleert en levert. Een van die klanten is Demcon macawi respiratory systems in Enschede. Dat bedrijf ontwikkelt en fabriceert beademingsmodules die verschillende eindklanten integreren in hun voor ziekenhuizen en klinieken bestemde professionele, functionele beademingssystemen.

Klemmend beroep minister De Jonge

Door de razendsnel om zich heen grijpende Covid-19 pandemie is de vraag naar Macawi-modules vertienvoudigd en staat Demcon voor de uitdaging om de productie op te schalen van 25 naar 250 modules per week. Daartoe wordt er nu in de gloednieuwe fabriek van Demcon in Enschede – die eigenlijk pas in juni open zou gaan – een tweede productielijn ingericht.

Daarnaast heeft minister van Gezondheid Hugo de Jonge een klemmend beroep op Demcon gedaan om ook 500 complete beademingssystemen te gaan maken. Directeur Dennis Schipper liet eerder weten dat hij mogelijkheden ziet vanaf de tweede helft van april de eerste apparaten uit te leveren, mits ook alle toeleveranciers dieper in de supply chain erin slagen in hetzelfde hoge tempo op te schalen. Zie ook het artikel over Demcon Macawi elders op deze website.

Heel spannend

Tbp electronics is daar volop mee bezig en gaat dat voor elkaar krijgen, vertelt accountmanager Sebastian Santifort. ‘We hebben dagelijks contact met alle partijen in de supply chain. Zo blijven we op de hoogte van de actuele stand van zaken en kunnen daar adequaat actie op ondernemen. Maar heel spannend is het wel. Zo zitten in de beademingsapparatuur specifieke, kritische sensoren die normaliter een heel lange levertijd hebben. We zijn met man en macht aan het pushen dat die sneller binnenkomen.’ De partijen waarop hij doelt, zitten vrijwel allemaal in Europa. ‘We proberen zo veel mogelijk met Europese partijen samen te werken, omdat leveringen vanuit Azië momenteel niet heel betrouwbaar verlopen.’

Meer opdrachtgevers beademingsapparatuur

Naast Demcon macawi respiratory systems heeft tbp electronics nog meer opdrachtgevers in de medische sector die in Dirksland aankloppen met extra vraag naar specieke pcba’s. Daaronder een andere Demcon-dochter, Demcon Finapress (o.a. non-invasieve, continue bloeddrukmonitoren), Philips Healthcare en twee Duitse bedrijven: MS Westfalia uit Troisdorf (Noordrijn-Westfalen) en Fritz Stephan uit Gackenbach (Rijnland-Palts), die beide beademingsapparatuur en equipement voor zuurstofverzorging fabriceren voor ziekenhuizen en klinieken.

Twee shifts in productie

Tbp heeft en verwacht geen capaciteitsproblemen. ‘Onze productie is vergaand geautomatiseerd’, vertelt Dana Wolters, executive secretary & marketing manager. ‘Om de machines volop draaiend te houden werken we en houden we pauzes in diverse shifts. Verder hebben we in productie maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat operators voldoende afstand van elkaar houden en zijn er desinfectiemiddelen beschikbaar. En we hebben spreekkamers ingericht als werkplek, want bezoekers kunnen we voorlopig toch niet ontvangen.’