Crisis werkt heel verschillend uit op schakels in de cleanroomketen

Een geluk bij een ongeluk wil hij het niet noemen. Maar dat de coronacrisis zorgt voor veel meer aandacht voor een goede luchtkwaliteit binnens- en buitenshuis is een goede zaak, zegt Sjoerd Willemsen. De algemeen directeur van luchtfilterspecialist Camfil in Ede levert deze dagen aanzienlijk meer mobiele luchtreinigers en moleculaire filtratiesystemen. En die zorgen voor de noodzakelijke betere luchtkwaliteit.

In het algemeen gaat het goed bij ons, schetst Willemsen de situatie. ‘Al merken we wel dat de levertijden in sommige gevallen vertraging opleveren.’ Camfil is drukker door de crisis – in tegenstelling tot veel andere bedrijven -, en moet wellicht straks beslissen wie wel en wie geen apparatuur geleverd krijgt. ‘We hebben nog voldoende systemen, maar als er straks meer vraag dan aanbod is, krijgen wat ons betreft ziekenhuizen en zorginstellingen voorrang.’

Camfil is één van de bedrijven in Nederland die zich verenigd hebben in PP4C: Professional Partners for Cleanrooms. Dat is een initiatief van de Brecon Group, een cleanroombouwer uit Tilburg. PP4C is een ‘strategische alliantie’ van een elftal bedrijven dat elk actief is in de cleanroomketen. Sommige van die bedrijven hebben nu meer werk, andere juist niet.

‘We leven in een nieuwe wereld’, zegt directeur Michael Simon van M-Wall uit Eindhoven, dat hoogwaardige wandbekledingsproducten ontwikkelt en installeert, onder andere in ziekenhuizen en de zorg – en ook aangesloten is bij PP4C. ‘Deze crisis vraagt om heel veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit van onze mensen. Wat het werk betreft mogen we niet klagen, onze projecten lopen redelijk door.’ Hij ziet wel dat het werk in verzorgingshuizen en ziekenhuizen stil is komen te liggen. ‘Daar moet je nu ook niet rondbanjeren met je mensen.’ Op de bouwplaatsen, waar geen bezoekers en personeel aanwezig zijn, gaat het werk door. Simon is deze dagen vooral druk met de interne planning: alle lopende projecten bekijken en waar nodig opnieuw inplannen.

Ook Paul Joosten is druk met plannen, maar dan van de verschillende scenario’s hoe het werk na de crisis moet worden gedaan. Joosten is directeur van Kuijpers PHF Services, een onderdeel van technisch dienstverlener Kuijpers, dat technische installaties ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Hij is gematigd positief: de impact is nog te overzien en het bedrijf is – gelukkig – solvabel. Kuijpers kan helpen bij het ombouwen van ziekenhuizen en het inrichten van mobiele IC’s. ‘Die zijn hard nodig, en daar hebben we kennis van en ervaring mee.’ En hoe nu verder? ‘We kunnen nog wel even vooruit. Maar ik hoop echt niet dat het een half jaar gaat duren. Dan komen er veel bedrijven in Nederland mogelijk in de problemen.’