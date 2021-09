Craft Capital investeert in Vroom Funderingstechnieken, expert op het gebied van grote, complexe en specialistische funderingswerkzaamheden. De familie Vroom, waarvan de tweede generatie nu aan het roer staat, gaat samen met Craft Capital het familiebedrijf uit 1962 verder laten groeien en haar positie in de markt verder versterken.

Craft Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Roerink en is opgericht door Gerjhan Roerink en Pieter Leyssius. Het fonds investeert in Nederlandse familiebedrijven om deze samen met de ondernemer verder te laten groeien. De familie Roerink is eigenaar van onder andere Zuivelhoeve en oud-eigenaar van Heks’nkaas. De investering in Vroom is de tweede investering van Craft Capital sinds haar oprichting eerder dit jaar.

De familie Vroom en management blijft actief betrokken, zowel als aandeelhouder als binnen de organisatie, waardoor de identiteit en continuïteit van het familiebedrijf behouden blijft. Peter Vroom, algemeen directeur van Vroom, is zeer enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Craft Capital versterkt ons familiebedrijf en vult ons op vele vlakken uitstekend aan, wij kijken erg uit naar onze toekomstige samenwerking”. Craft Capital staat er voor dat Vroom verder kan groeien en ontwikkelen door naast te investeren in nieuw, innovatief en duurzaam materieel ook te investeren in de ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers. Vroom kan daarmee haar belangrijke positie op de Nederlandse funderingsmarkt verder uitbouwen.

Craft Capital zal vooral op strategisch niveau betrokken zijn, op dagelijkse operationele basis zal er vooralsnog weinig veranderen. Peter Vroom, Cajo Vroom, René Vroom en Randy Vroom zullen operationeel betrokken blijven in hun huidige rollen en Jeroen Vroom zal als adviseur betrokken blijven. De directie wordt driekoppig en gevormd door Peter Vroom, Theo van Putten en Niels Bakker. Cajo Vroom treedt terug uit de directie.