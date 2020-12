Covid19 verlegt de bedrijfsfocus van duurzaamheid naar digitalisering

‘Als technologieleider die innovatie in een breed spectrum van industrieën stimuleert, heeft Dassault Systèmes altijd voorop gelopen bij de gesprekken over duurzaamheid-transformaties in het bedrijfsleven.’ Aldus John Kitchingman, Managing Director, Dassault Systèmes Northern European Region, in het rapport ‘Leaders in Business Sustainability: From Strategy to Reality’ dat de PLM-leverancier recent heeft uitgebracht. In het rapport zijn inzichten en ideeën verzamelen rond de drie pijlers van Business Models, Producten en Diensten en Mensen. Dat verzamelwerk is uitgevoerd door het analistenbureau Tech-Clarity dat wereldwijde bedrijfsleiders ondervraagd heeft om te begrijpen wat hun prioriteiten zijn bij het opbouwen van duurzame, veerkrachtige bedrijven.

Bedrijven zitten in crisis door COVID

Uit het onderzoek komt naar voren dat de huidige economische en marktinvloeden van COVID-19 veel bedrijven gedwongen hebben zich te richten op overleven. De meerderheid van de bedrijven (56%) zegt dat het reageren op de wereldwijde ontwrichting, hun vermogen om essentiële bedrijfsinitiatieven uit te voeren op de proef stelt. Dit zorgt voor verbanden tussen wat zij als cruciaal beschouwen voor zakelijk succes op de lange termijn en hun huidige duurzame prioriteiten.

Versnelling van de digitale transformatie en behoud van innovatie

Bijna de helft van de bedrijven (46%) heeft als gevolg van de pandemie meer aandacht gekregen en/of de digitale transformatie versneld. Digitalisering is een belangrijke pijler voor zakelijk succes op lange termijn, die bedrijven ook kan helpen om verstoringen te overleven en veerkrachtiger te worden voor de toekomst. Ook product- en diensteninnovatie wint aan belang of houdt in ieder geval stand. Innovatie is een cruciale manier waarop bedrijven kunnen draaien en zich kunnen aanpassen aan veranderende markten, behoeften en middelen.

Lagere onmiddellijke prioriteit voor de ontwikkeling van het personeelsbestand en milieu/sociale duurzaamheid

Het onderzoek toont voorts aan dat bedrijven, vanwege de noodzaak om zich te richten op onmiddellijke mitigatiemaatregelen, minder prioriteit of aandacht geven aan andere pijlers, waaronder de ontwikkeling van het personeelsbestand, ecologische en sociale duurzaamheid. Uit de reacties blijkt echter wel dat bedrijven het belang van deze factoren op de lange termijn begrijpen.

Handhaving van de focus op succes op de lange termijn

Iets meer dan driekwart van de bedrijven meldt dat het aanpakken van de wereldwijde ontwrichting een hoge prioriteit heeft. Hoewel het aanpakken van de COVID-19-crisis de voor de hand liggende zorg is, moeten bedrijven zich snel weer richten op alle kritieke gebieden van zakelijke duurzaamheid. Ondanks de verstoringen op korte termijn moeten ze blijven bouwen aan de toekomst als ze levensvatbaar willen blijven.

Tech-Clarity verzamelde en analyseerde gegevens van 191 bedrijven die producten en diensten onderzoeken, ontwikkelen en/of leveren om een beter inzicht te krijgen in wat bedrijven doen om hun bedrijfssucces op lange termijn te verbeteren en te benchmarken ten opzichte van de bevindingen in ons rapport van vorig jaar.

De antwoorden van de verschillende industrieën, waaronder Industrieel Materiaal, Lucht- en ruimtevaart, Automobielindustrie, Consumentengoederen, Farmaceutische industrie en Nutsbedrijven, werden verzameld door middel van een op het web gebaseerd onderzoek dat via directe e-mail, sociale media, online postings en het verzamelen van gegevens door derden werd verspreid.