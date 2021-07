COVID als katalysator voor luchtvaartinnovatie

De coronapandemie heeft een enorme impact op de wereldeconomie. Een industrie die bijzonder hard is getroffen, is uiteraard de luchtvaart. Omdat iedereen in de survivalmode staat, heeft innovatie op korte termijn veel te lijden in deze branche. Jarenlang heeft een grote vraag naar reizen, geholpen door gemakkelijke toegang tot krediet, luchtvaartmaatschappijen in staat gesteld uitgebreid aan hun innovatie te werken.

Nu er echter aan alle kanten op de budgetten wordt bezuinigd, is innovatie een nevenactiviteit geworden. Het is dan ook geen verrassing dat luchtvaartmaatschappijen op dit moment aarzelen om in nieuwe technologieën te investeren of nieuwe procedures toe te passen. Maar is dat de juiste mentaliteit? Wat als de huidige omstandigheden precies het juiste moment zijn om innovatie bovenaan de agenda te zetten?

Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd, is het dit: uit tegenspoed ontstaan kansen. Het heeft gezorgd voor een landschap dat vooral de voordelen van digitale en geautomatiseerde processen bewijst. Terwijl luchtvaartmaatschappijen wanhopig proberen te herstellen, verdubbelen technologiebedrijven hun inspanningen om met innovatieve oplossingen te komen, om operaties efficiënter en veiliger te maken.

Ons roboticabedrijf Mainblades in Den Haag is daarvan een voorbeeld. Mainblades, opgericht in 2017, ontwikkelt automatische, op AI gebaseerde drones die worden gebruikt om visuele inspecties uit te voeren aan vliegtuigen. Momenteel gebeurt dit nog altijd via een handmatig, tijdrovend en kostbaar proces. Wat ingenieurs soms enkele dagen kan kosten, kan een drone in enkele uren doen met een veel grotere nauwkeurigheid. Nu zoveel vliegtuigen aan de grond staan, is de noodzaak hoog om ze operationeel beschikbaar te houden en tegelijkertijd de onderhouds-, reparatie- en revisiekosten te verlagen. Het verbeteren van de operaties met robots is plots veranderd van een ‘nice to have’ in een cruciale strategie om te overleven.

Ofschoon de budgetten krap waren, hebben luchtvaartmaatschappijen hun hangars meer dan ooit opengesteld voor het gebruik van dergelijke innovatieve technologieën. Zal de grootste crisis in de luchtvaart de katalysator zijn voor op de lange termijn gerichte innovatie? Eén ding is zeker: bedrijfsleiders die verder kijken dan overleven, die oog hebben voor kansen die de crisis creëert, zullen in een sterkere positie verkeren om ten volle te profiteren van een economisch herstel. Zoals een oude Chinees zegt: ‘Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren, anderen windmolens.’

Michael Sprehe is marketingmanager & business developer bij Mainblades. Mainblades is een roboticabedrijf uit Den Haag en ontwikkelt drones.