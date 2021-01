Het Nederlands-Amerikaanse Cottonwood Technology Fund is verheugd te kunnen meedelen dat zij deelneemt aan een equity-investering van in totaal $157 miljoen in het Amerikaanse BayoTech, de wereldleider in waterstofproductie op locatie. Vier jaar geleden leidde Cottonwood de eerste investeringsronde in BayoTech, gevolgd door een tweede investeringsronde in 2018. Met Fund-III neemt Cottonwood nu deel aan de derde investeringsronde in BayoTech.

Waterstofgenerator op locatie

BayoTech is een energiebedrijf dat voldoet aan de wereldwijde behoefte aan een consistente, kostenefficiënte en koolstofarme levering van waterstof. Door de duurzame eigenschappen van waterstof neemt de vraag naar waterstof als brandstofbron steeds meer toe, ook op de lange termijn. Op dit moment wordt de meeste waterstof geproduceerd in grote, gecentraliseerde faciliteiten, waarna het aan de eindgebruikers wordt geleverd. BayoTech vermindert of elimineert de transport- en opslagkosten via haar waterstofgeneratoren op locatie en door het aanbieden van “Gas-as-a-Service”. Dit resulteert in minder energieverspilling en een kleinere ecologische voetafdruk dan met traditionele waterstofproductietechnologie en op elektrolyse gebaseerde systemen.

De modulaire, schaalbare en snel inzetbare waterstofproductiesystemen van BayoTech vereisen minder financiering vooraf, noch een gestroomlijnde locatie en installatie. In combinatie met hernieuwbaar aardgas en biogas, biedt BayoTech de meest kostenefficiënte duurzame waterstof die momenteel beschikbaar is. BayoTech bedient een breed scala aan eindgebruikers, waaronder de industriële gas-, metaal-, maak- en chemische industrie, evenals degenen die waterstof gebruiken om het snelgroeiende brandstofcelsegment van elektriciteit te voorzien.

Investeringsronde van $157 miljoen

De equity-investering van maximaal $157 miljoen is afkomstig van Newlight Partners LP uit New York City, met deelname van de bestaande investeerders Cottonwood Technology Fund en Sun Mountain Capital, alsmede de nieuwe investeerder Fortistar uit White Plains (New York). Het kapitaal zal worden gebruikt om de strategische groei van BayoTech wereldwijd te versnellen door middel van product- en projectontwikkeling en uitbreiding van de infrastructuur. Met de nieuwe fondsstructuur van Fund-III heeft Cottonwood de mogelijkheid om, met goedkeuring van haar limited partners, te investeren in winnaars van haar eerdere fondsen.

Uitbreiding naar Europa

In 2020 ging BayoTech een samenwerking aan met het Britse olie- en gasbedrijf IGas Energy om modulaire systemen voor waterstofproductie te ontwikkelen, bestemd voor de Britse markt. BayoTech bereidt momenteel een verdere uitbreiding naar Europa voor; een optie is het openen van een productiefabriek in Nederland, de thuisbasis van het Europese hoofdkantoor van Cottonwood Technology Fund.

Cottonwood Technology Fund is een durfkapitaalfonds voor technologie in de vroegste fase met kantoren in Enschede (Nederland) en Santa Fe, New Mexico (VS). Cottonwood investeert in duurzame, gepatenteerde Key Enabling Technologies (Deeptech & High-Tech). De startups waarin Cottonwood investeert vinden hun oorsprong in Noordwest-Europa en het zuidwesten van de Verenigde Staten. Deze regio’s omvatten talrijke nationale laboratoria, meer dan een dozijn technische topuniversiteiten en verschillende grote medische onderzoekscentra. Huidige en eerdere investeringen zijn onder meer Skorpios Technologies, FibeRio (overgenomen door Clarcor), mPower Technologies, Infinitum Electric, Eurekite, Sarcos Robotics, BayoTech, SoundEnergy, Respira Therapeutics, OPNT en Exagen (Nasdaq XGN).