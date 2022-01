Cottonwood Technology Fund, gespecialiseerd in de financiering van deeptech en hardware startups in de seedfase, is verheugd de final closing van haar derde fonds aan te kondigen. Meer dan 40 nieuwe fondsinvesteerders uit de Benelux, Duitsland, Zwitserland en de VS hebben zich aangesloten bij Fonds III. Ook de meerderheid van de huidige Fonds II-investeerders is ingestapt, waaronder KPN Ventures en Caterpillar Ventures. Tevens doet RVO een financiële bijdrage ter ondersteuning van Nederlandse deeptech startups.

Cottonwood Technology Fund is een van de weinige durfkapitaalfondsen ter wereld die bereid zijn te investeren in deeptech en hardware startups in de pre-seed fase. Het fonds heeft kantoren in Santa Fe, New Mexico (VS), Amsterdam en op de innovatiecampus van de Universiteit Twente. Fonds III zal zich richten op startups uit Noordwest-Europa en het zuidwesten van de Verenigde Staten, regio’s met tal van nationale laboratoria, gerenommeerde universiteiten en onderzoekscentra.

Cottonwood doet impact investeringen in gepatenteerde, disruptieve technologieën met de potentie om de nieuwe industriestandaard en marktleider te worden. Huidige investeringen zijn onder meer in fotonica, micro- en nano-elektronica, nieuwe materialen, nanotechnologie, medische technologie, robotica en duurzame energie.

“We zijn dankbaar voor de steun van zo’n grote groep ervaren fondsinvesteerders. Met name family offices willen ook rechtstreeks in onze portfoliobedrijven investeren door mee te doen met vervolgrondes. We zijn niet eerder in zo’n sterke positie geweest om onze portfoliobedrijven van begin tot eind te financieren,” aldus David Blivin, Managing Director van Cottonwood Technology Fund III.

“We zijn enorm enthousiast over de nieuwe investeringen van Fonds III in potentiële wereldwijde technologieleiders als Sencure (biometrische sensorchips), mPower Technology (flexibele zonnecellen voor lucht- en ruimtevaart) en Circular Genomics (circulaire RNA voor neurologische aandoeningen). Met Fonds III kunnen we ook investeren in de snelstgroeiende portfoliobedrijven van Fonds II, zoals BayoTech (duurzame waterstofproductie) en Infinitum Electric (disruptieve elektromotoren). We hebben het afgelopen jaar reeds geparticipeerd in de C-rondes van beide bedrijven”, vervolgt Alain le Loux, General Partner van Cottonwood Technology Fund III in Europa.

Huidige en eerdere investeringen zijn onder meer Sarcos Robotics (NASDAQ: STRC), Sencure, Skorpios Technologies, FibeRio (overgenomen door Clarcor), xF Technologies, Flexiramics (voorheen Eurekite), BayoTech, Respira Therapeutics (verkocht aan Prana Bio), Infinitum Electric, TriLumina (overgenomen door Lumentum), SoundEnergy, Exagen (NASDAQ: XGN) en OPNT.