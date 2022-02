SmartNanotubes Technologies, een Duitse startup die ’s werelds eerste micro-energie multi-channel gasdetectorchip voor de massamarkt heeft ontwikkeld, heeft €2,4 miljoen opgehaald in zijn Serie A financieringsronde. Lead-investeerders zijn Cottonwood Technology Fund en duotec GmbH.

Game changer op het gebied van gassensor

SmartNanotubes Technologies, gevestigd in de buurt van Dresden, werkt volgens het principe van een elektronische neus die vergelijkbaar is met de array van receptoren in de menselijke neus. De huidige gassensor arrays zijn duur, groot in omvang, en worden gekenmerkt door een lage gevoeligheid en een hoog stroomverbruik. De carbon nanotube chips van SmartNanotubes zijn echter zeer gevoelig, energie-efficiënt, compact en goedkoop. SmartNanotubes is een doorbraak in de gassensormarkt omdat de chips meerdere gassen kunnen meten, terwijl de meeste bestaande technologieën slechts één gas tegelijk kunnen detecteren.

Productkwaliteit, veiligheid en beveiliging

In een team van vier personen hebben Dr. Viktor Bezugly en Dr. Birte Sönnichsen SmartNanotubes in de zomer van 2020 mede opgericht na een driejarig kennisoverdrachtproject bij Life Science Inkubator (LSI). Bezugly begon zijn onderzoek naar carbon nanotubes twaalf jaar geleden aan de Technische Universiteit van Dresden. “Ik ben verheugd dat ik mijn onderzoek met de oprichting van dit bedrijf voor het publiek toegankelijk kan maken. Vanaf nu zijn onze doelmarkten onder meer productkwaliteit in materialen, voeding en medische toepassingen”, aldus Viktor Bezugly. “Andere gebieden zijn veiligheid en beveiliging in transport, consumentengoederen en productie door de vroege detectie en identificatie van vluchtige organische stoffen (VOC’s) en gevaarlijke gassen. Bovendien kunnen SmartNanotubes de luchtkwaliteit controleren, bijvoorbeeld in industriële omgevingen zoals cleanrooms.”

Meerdere productlijnen en markten

In haar vorige startronde ontving SmartNanotubes steun van LSI Pre-Seed-Fonds, Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS), TUDAG TU Dresden Aktiengesellschaft, en een particuliere investeerder. De huidige investeringsronde wordt geleid door Cottonwood Technology Fund en het Duitse bedrijf duotec GmbH, en aangevuld door Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen.

“We hebben SmartNanotubes twee jaar geleden voor het eerst ontmoet op de High-Tech Venture Days in Dresden. Tegelijkertijd kregen we een aanbeveling van een grote corporate over zijn uitstekende technologie,” aldus Alain le Loux, General Partner van Cottonwood Technology Fund. “SmartNanotubes is het perfecte voorbeeld van een deeptech bedrijf met een disruptieve innovatie. Het is echt lonend om hen te helpen in de pre-klant en pre-inkomstenfase met de lancering van hun technologie op de wereldmarkt, in het bijzonder omdat SmartNanotubes de mogelijkheid biedt om technologie te verkopen in meerdere markten en productlijnen.”‘

Voor duotec is de investering in SmartNanotubes een voortzetting van hun innovatiestrategie. “We breiden ons expertiseportfolio uit door middel van innovatieve en disruptieve technologieën”, aldus Arthur Rönisch, Managing Director en CIO van duotec. “Met deze nieuwe sensortechnologie zijn we de concurrentie letterlijk meer dan een neuslengte voor. Samen met onze klanten zullen we deze knowhow in producten verwerken.”

“We zijn zeer verheugd om zowel Cottonwood als duotec aan boord te hebben als onze nieuwste investeerders,” aldus mede-oprichter Dr. Birte Sönnichsen. “duotec staat bekend als een zeer professionele elektronicaproductiepartner. En Cottonwood brengt ons – naast hun deeptech startup ervaring – een wereldwijd netwerk van relevante corporates waaronder Azië en de Verenigde Staten”.

SmartNanotubes Technologies GmbH heeft de eerste micro-power multi-channel gasdetectiechip voor de massamarkt ontwikkeld. De sensorelementen bevatten verfijnde nanomaterialen waardoor de chip zeer gevoelig, energie-efficiënt, compact en goedkoop is. Hij kan meerdere gassen en vluchtige organische stoffen (VOC’s) detecteren. De toepassingen variëren van milieu- en beveiligingstoepassingen, veiligheid in huis en in de industrie tot wearables en IoT-lifestyleproducten. Bovendien kan de meerkanaals gasdetectorchip gemakkelijk worden geïntegreerd in verschillende apparaten.

duotec GmbH is een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van elektronica. duotec investeert al jaren in innovatieve productietechnologieën en in fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van ultramoderne micro-elektronica. duotec gebruikt zijn bestaande knowhow om out of the box te denken, met als doel innovaties te stimuleren en de concurrentie altijd een stapje voor te zijn. Deze claim komt tot uiting in de nieuwe slogan “Ahead of Innovation”.