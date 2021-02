Costo Intralogistics en Xtend Business Software, dé specialisten in automatisering van intralogistiek, gaan verder met investeringsmaatschappij OxGreenfield.

Blijven inspelen op de toenemende vraag naar automatisering

Onlangs breidde system integrator Costo Intralogistics uit met een locatie in Portugal voor ontwerp en assemblage van automatische opslagsystemen. “We willen de groei vasthouden en onze positie versterken”, aldus Alarik Lens van Rijn, DGA van Costo Intralogistics. “Met de komst van OxGreenfield stellen we ook de volgende groeifase van de bedrijven veilig en kunnen we de lange termijn continuïteit waarborgen. Zo kunnen Costo Intralogistics & Xtend Business Software zich verder ontwikkelen en inspelen op de toenemende vraag naar de automatisering van magazijnen.”

Costo Intralogistics automatiseert al bijna 30 jaar intralogistieke processen voor e-commerce, productie & industrie, retail en logistieke dienstverlening. Vanuit de kantoren in Gorinchem en Porto (Portugal) ligt de focus op hardware oplossingen.

De conveyors worden in Gorinchem geproduceerd en geïntegreerd met andere oplossingen. De automatische opslagsystemen worden ontwikkeld op onze nieuwe locatie in Portugal.

Xtend Business Software is dé software specialist met de specifieke WMS- en WCS-oplossingen.

De kracht van deze bedrijven zit in de expertise die ze zelf in huis hebben om het volledige logistieke proces te automatiseren. Hierdoor zijn ze flexibel en kunnen ze kwaliteit op maat bieden.

Het team vol kennis en ervaring zorgt ervoor dat ieder magazijn een volgende stap kan maken.

OxGreenfield richt zich op het investeren in technisch competente mkb-ondernemingen en is daarbij nauw betrokken als aandeelhouder. Het team investeert ervaring, expertise en toewijding om ruimte te creëren voor groeiambities van ondernemers. Als private equity geven zij betekenis aan waarde-creatie met oprechte, persoonlijke betrokkenheid. OxGreenfield ondersteunt en motiveert het management en het personeel: de mensen die het bedrijf hebben opgebouwd en verder willen brengen. Een sterke marktpositie, onderscheidend vermogen, mogelijkheid tot groei en/of DGA-opvolging zijn belangrijke investeringscriteria.

Alarik Lens van Rijn en Leon Schuurbiers, DGA’s van Costo Intralogistics en Xtend Business Software vertellen over het samengaan met OxGreenfield: “Na de uitbreiding eind 2020 met een nieuwe locatie in Portugal wilden we graag een volgende stap maken om onze positie in de markt te verstevigen. De samenwerking met OxGreenfield maakt dit nu mogelijk. Door te investeren in de organisatie en processen kunnen we nu een stabiele groei realiseren. Dit versterkt zeker onze positie als system integrator en softwareleverancier van complexe magazijn- en fulfilment- oplossingen”, aldus Lens van Rijn.

Voor OxGreenfield is deze investering in alle opzichten passend. Harm Langen van OxGreenfield:

“E-commerce is een sterke groeimarkt. Deze groei in combinatie met de schaarste aan gekwalificeerd personeel leidt tot een toename van automatisering van logistieke processen in magazijnen.

Costo Intralogistics & Xtend Business Software hebben een sterke positie als leverancier van geïntegreerde oplossingen. Ze hebben een tevreden klantenkring die de kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie weet te waarderen. Daarnaast hebben ze een goed geëquipeerd team en een gedreven management dat bewezen heeft in deze markt forse groei te kunnen realiseren.

Om de verdere groei mogelijk te maken, is een investering nodig in de organisatie, systemen en de processen. Hieraan gaat OxGreenfield als betrokken investeerder zeker een bijdrage leveren.”

N