Coronavirus laat supply chain zweten

De aandeelbeurzen wereldwijd kleurden gisteren weer dieprood. Vooral luchtvaartbedrijven, banken, verzekeraars, staalbedrijven en bedrijven in de technologiesector leverden veel in. Behalve op de koersen heeft het coronavirus ook impact op de supply chain. Enkele impressies vanuit het veld.

XYTECH Module Technologies in Venray heeft een eigen vestiging in de stad Suzhou, op zo’n 800 kilometer van Wuhan waar het coronavirus uitbrak. In de fabriek worden de onderdelen van zo’n 150 lokale toeleveranciers – 90 procent van alle onderdelen – geassembleerd tot hoogwaardige elektro-/mechanische modules en machines voor met name de (3D-)printing sector. Deze worden vervolgens onder andere naar Nederland verscheept. ‘We hielden ons hart vast voor de leveringen, maar dankzij adequaat ingrijpen door de lokale overheid zijn met big data en een camerasysteem de mensen opgespoord die geforenst hadden naar besmet gebied. Uiteindelijk bleef het aantal gevallen beperkt tot 51 op een inwonertal van 12 miljoen. Daar kun je respect voor hebben’, aldus Erwin Streefland, director sales & marketing bij XYTECH.

Geluk bij een ongeluk was dat de uitbraak plaatsvond tijdens het Chinees nieuwjaar. ‘We weten uit ervaring dat China dan een maand stilligt en zorgen dus voor hogere voorraden. Ook vragen we onze klanten hier rekening mee te houden door eerder te bestellen en een buffer aan te houden.’ Al met al liep de productie maar anderhalve week vertraging op. Daarmee is het voor XYTECH nog niet voorbij. ‘Nu alles weer een beetje op gang komt, stokken de leveringen in de haven, omdat alle containers tegelijk arriveren. Dat kun je niet incalculeren, net zo min als de bijbehorende verplaatsing van de cashstroom.’ Ook voor zijn klanten was het zweten. ‘In juni is de DRUPA in Düsseldorf, de belangrijkste vakbeurs voor de printing industrie, waar onze opdrachtgevers hun nieuwe modellen tonen. Zij zijn blij dat wij zo adequaat reageren en een minimaal risico vormen voor hun beursdeelname. We hopen spoedig weer volledig te opereren.’

De coronacrisis raakt de levering van ‘heel veel producten en componenten’, aldus Ron van Gils, Business Unit Manager Netherlands bij de Connect Group in Veldhoven, dat pcba’s, modules en kabelbomen produceert voor Europese industriële bedrijven. ‘Tot voor kort wist ik bijvoorbeeld niet dat een Volvo V90 of XC60 voor Europa uit een fabriek in China komt. Fabrikanten vertellen dit soms bewust niet en dus weten distributeurs het ook vaak niet. Verder komen voor heel veel delen of grondstoffen eveneens uit China. Een slimme inkoper snapt de consequenties en stuurt geen vragenlijstjes maar neemt actie en plaatst extra bestellingen die hij wat vroeger vraagt. Dat zijn wij nu dus ook aan het doen. Hoe dan ook, Ik verwacht dat we er nog wel langere tijd last van houden.’

Een andere inkoper meldt desgevraagd dat de coronacrisis tot op heden nagenoeg geen problemen oplevert voor zijn bedrijf, met uitzondering van pcb’s voor een specifieke klant. ‘Onze supply chain is naast China regionaal uitgelegd voor de lokale markt, in Duitsland, voor de Europese markt en in de VS voor Nafta. Daarom is onze risicospreiding vrij goed. Deze centra werken ook als communicerende vaten.’

Ton van den Heuvel, purchasing & logistics manager bij Lantech in Cuijk, dat verpakkingsmachines ontwikkelt en bouwt, heeft altijd drie maanden voorraad in huis van zijn Chinese leveranciers. ‘De laatste zendingen zijn wel drie weken vertraagd, maar dat kunnen we overbruggen. Mochten we in de problemen komen, dan zijn deze onderdelen ook in Europa te maken. Een vijftal items, waaronder aluminium gietwerk uit China, vragen we nu ook aan in Taiwan en Oost-Europa om eventuele leverproblemen in de toekomst te voorkomen.’