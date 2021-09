De wereldwijde IT-uitgaven van overheden zullen in 2022 naar verwachting in totaal $557,3 miljard bedragen, een stijging van 6,5% ten opzichte van 2021, zo blijkt uit de nieuwste voorspelling van Gartner, Inc. “Overheden zullen hun investeringen in digitale technologieën blijven versnellen om grip te krijgen en te houden op de volksgezondheid als gevolg van de COVID-19 pandemie”, zegt , research vice president bij Gartner. “De verstoringen veroorzaakt door de pandemie hebben ook een belangrijke digitale overheidsprincipe versterkt, namelijk dat overheidsbeleid en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

In 2022 zullen overheden door verhoogde investeringen in digitale technologieën 64% van de totale IT-uitgaven besteden aan IT-diensten en software om het reactievermogen en de veerkracht van overheidsdiensten te verbeteren (zie tabel hierboven). Het gaat onder meer om investeringen in het verbeteren van de klant- en werknemerservaring, het versterken van analytische capaciteiten en het opschalen van operationele wendbaarheid.

De modernisering van IT-infrastructuur en -toepassingen en de transformatie van de digitale overheid zullen in 2022 hoge overheidsprioriteiten blijven. Bovendien zullen de financieringspakketten voor economische bijstand vanwege COVID-19, zoals de American Rescue Plan Act in maart 2021 en NextGenEU, verdere digitalisering stimuleren, ook in het kader van beleid gericht op duurzame groei, sociale programma’s, onderwijs, cyberveiligheid en digitale inclusie.

Meer gebruik van cloudstrategieën

De pandemie heeft de behoefte van overheden aan een snelle schaalvergroting van IT-infrastructuur en applicatiesystemen en aan een antwoord op de ongekende vraag van het publiek versterkt. Gartner schat dat tegen 2025 meer dan 50% van de overheidsinstellingen cruciale legacy applicaties zal hebben gemoderniseerd om de veerkracht en flexibiliteit te verbeteren. “Overheden heroverwegen hun publieke cloudstrategieën om de IT-modernisering te versnellen, de efficiëntie te verbeteren en de gegevensbeveiliging te verhogen”, aldus Fabular.

De COVID-19-crisis heeft de noodzaak van de invoering van de digitale identiteit van de burger verder aangescherpt als cruciaal element voor de transformatie van de digitale overheid. “Digitale identiteit gaat verder dan het online authenticeren van burgers en het ondertekenen van transacties op afstand”, aldus Fabular. “Om de kans op een grotere adoptie van digitale identiteit te vergroten, moeten overheden privacy, veiligheid en gebruikersgemak als kritieke succesfactoren behandelen.