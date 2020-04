Mondkapjes, schorten en medische apparatuur. De vraag is enorm. Ook bedrijven en kennisinstellingen in Brainport werken mee aan deze enorme opgave. Daarnaast is er ook een flinke vraag naar (en aanbod van) laptops voor thuisonderwijs en tablets voor communicatie met ouderen. Corona zorgt voor ontwrichting, maar ook voor veel creativiteit en een doeners-mentaliteit. Kijk mee naar enkele hoogtepunten van ‘vraag en aanbod’ van de afgelopen week.

Deze crisis gaat ons allemaal aan. Maar voor sommigen is het extra moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen en studenten die niet zelf een laptop kunnen betalen om aan het digitale onderwijs mee te doen. We inventariseerden dat er in onze regio zeker honderden jongeren zijn voor wie dit geldt. Van kleine tot grote bedrijven; heel veel ondernemers hebben geholpen met inzamelen. Bijvoorbeeld Franke uit Helmond en ASML. Maar ook de stichtingen Leergeld hebben flink bijgedragen. Er zijn totaal al 900 laptops verzameld die via Brainport over 300 scholen worden verspreid. Nu kunnen de leerlingen allemaal meedoen met het onderwijs op afstand. Er zijn ook initiatieven om tablets te verzamelen (nu al 400 stuks voor het merendeel van ASML) voor ouderen zodat zij kunnen videobellen met hun geliefden nu fysiek bezoek niet mogelijk is. Veel ondernemers helpen hierbij terwijl we zelf ook zorgen hebben over hun eigen toekomst.

Daarnaast proberen we ook mee te denken hoe het thuis werken en leren zo aangenaam mogelijk kan worden gemaakt. PSV helpt ons daarbij met sociale acties om de achterban fit te houden

Medische hulpmiddelen

Er zijn zo ontzettend veel initiatieven om te helpen bij de tekorten aan hulpmiddelen zoals mondkapjes, brillen, schorten en beademingsapparatuur. Ontzettend veel partijen in de regio werken samen om bij te dragen aan het aanvullen van de voorraden. Zo verwacht NTS bijvoorbeeld een shipment van 100.000 mondkapjes die het bedrijf via zijn vestiging in Shanghai kon kopen. De TU/e, Fontys en Summa hebben al het materiaal uit de labs gedoneerd. Maar er worden ook alternatieven bedacht voor de mondkapjes: er is een tekort en de productie op de huidige manier heeft tijd nodig. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we ze ook op een alternatieve manieren kunnen produceren? Zo weven de machines van textielproducent EE labels uit Heeze nu mondkapjes in plaats van labels en emblemen.

Maar er wordt door verschillende partijen ook gekeken naar de optie om de mondkapjes 3D te printen, wat momenteel getest wordt op veiligheid. Engineers maken werktekeningen die open source worden gedeeld. Welke bedrijven kunnen dit met hun huidige machines en kennis produceren, naast of in plaats van hun normale proces? Verschillende bedrijven uit de regio schakelen nu snel om hier op in te springen.

Brainport Corona helpdesk

We zien bezorgdheid bij ondernemers over de economische gevolgschade van deze gezondheidscrisis. We merken vooral veel zorgen over de liquiditeiten bij ondernemers. De overheid pakt ruim uit met (financiële) ondersteuning. Wij houden daarin het overzicht zodat iedereen het juiste landelijke of gemeentelijke loket kan vinden. En nu dat soort zaken op gang komt, proberen we ook verder te kijken, want we mogen de lange termijn niet uit het oog verliezen.