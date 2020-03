Corona-virus: katalysator voor e-learning

‘As major disasters strike our society, homeworking is becoming a welcome refuge, and the corporate office is no longer in existence.’ Dat stond een jaar of tien geleden al in de strategische studie ‘The Smart Workplace in 2030’ van Johnson Controls. Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, haalt het citaat over thuiswerken als toevluchtsoord aan in zijn publicatie ‘Corona-virus wordt katalysator voor e-learning’

Het corona-virus geeft een grote boost aan de Nederlandse private-opleidingssector, zo verwacht de bank. Medewerkers moeten zo veel mogelijk vanuit hun eigen huis werken. Tienduizenden bedrijven vragen werktijdverkorting aan. Mensen gooien hun arbeidsroutines noodgedwongen radicaal om. Han Mesters: ‘Werkgevers zullen hun werknemers vragen om hun arbeidstijd op te vullen met e-learning; het leren door middel van elektronische hulpmiddelen zoals een computer, smartphone of tablet die verbonden zijn met internet.’

Zowel voor medewerkers in white collar- als blue collar-beroepen kopen werkgevers meer e-learningcursussen in komende tijd, is de verwachting. Aanbieders, afnemers en gebruikers van e-learning zullen door de coronacrisis een steile leercurve doorlopen. Het aanbod wint zo snel aan kwalitatief en kwantitatief. En werkgevers reorganiseren hun opleidingsbeleid.

Online winkelplein vol cursussen

Er wordt inmiddels ook steeds beter voldaan aan de basisvoorwaarden voor e-learning, aldus Mesters. Wat zijn die:

– Democratisering van bandbreedte: er is steeds meer capaciteit.

– Democratisering van de software: e-learning is goedkoper en gebruiksvriendelijker geworden.

– Ontvankelijkheid voor online kennisoverdracht. Nieuwe generaties op de werkvloer zijn helemaal gewend aan online innovaties.

– Digitalisering: bedrijven digitaliseren hun bedrijfsprocessen en veel bijbehorende technische vaardigheden, zoals leren coderen, zijn goed online te onderwijzen.

– De komst van leerplatforms: (grote) bedrijven richten centrale leerplatforms in, digitaal winkelpleinen voor medewerkers, met vele online cursussen, coachingsessies en inspirerende filmpjes.