De coronacrisis levert de maakindustrie hoofdbrekens op, maar kan ook zorgen voor een versnelling van innovatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld waar het gaat om remote: onderhoud en installatie op afstand met augmented en virtual reality. Een greep uit het nieuws van de afgelopen maanden: van slimme brillen tot updates op afstand.

Neem de Smart Glasses van Moba Group, fabrikant van machines voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Met de Smart Glasses, zo zegt het bedrijf uit Barneveld, heeft de klant de mogelijkheid om op afstand contact te leggen met een expert van Moba. De monteur van de klant draagt de bril (met camera) en de technicus kan op deze manier zien wat de klant ziet. ‘Met deze technologie is het mogelijk machineproblemen op te lossen en onderhoud te doen zonder dat de expert naar de klant toe hoeft te komen’, aldus Moba. ‘Met het systeem kan het team elke klant die de Smart Glasses draagt, begeleiden en assisteren. De klant kan de problemen aanwijzen en hij kan vervolgens van de Moba-expert tekeningen, foto’s of instructievideo’s krijgen. Alle sessies kunnen worden opgeslagen om later terug te kijken.’

B&R, met het Nederlandse hoofdkantoor in Breda, heeft de zogeheten Secure Remote Maintenance gelanceerd Daarmee kunnen machinebouwers op afstand systemen bekijken, onderhoud doen en updates installeren. De SiteManager van B&R wordt op de pc van de klant geïnstalleerd, en biedt zo de technici van B&R de gelegenheid in het systeem van de klant te kijken wat er aan scheelt en hoe dat moet worden opgelost. ‘De technicus kan een veilige verbinding tot stand brengen en vervolgens diagnoses uitvoeren, parameters aanpassen en eventuele fouten oplossen alsof ze naast de klant staan’, zegt B&R. De SiteManager kan zowel op nieuwe machines worden geïnstalleerd als op bestaande. Het bespaart tijd en geld en is coronaproof.

ASML doet het weer op een andere manier. Op LinkedIn meldde de hightechreus uit Veldhoven dat hun remote service-oplossing met Hololens was opgepikt door het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, zo’n beetje de buren van ASML. ‘Ze gebruiken nu onze Hololens om coronaprotocollen te trainen in augmented reality.’ In het Eindhovens Dagblad werd uitgelegd hoe dat werkt. Verpleegkundigen krijgen een bril op en zien in AR een levensechte patiënt voor zich met zware coronaklachten. Door de glazen zien de verpleegkundigen een patiënt op het bed, met daarbij alle relevante medische waarden. Er is een opleidingsadviseur bij het project betrokken, die zeer te spreken is over de Hololens. Hoe dichter bij de realiteit, hoe beter het beklijft bij de verpleegkundigen. ‘Artsen kunnen straks via de 3D-bril ook van een afstand meekijken. Bijvoorbeeld ’s nachts vanuit huis. Deze techniek heeft echt de toekomst’, aldus het ziekenhuis.

En ten slotte Benchmark, ontwikkelaar en producent voor de industrial, medical en avionics markt. Het bedrijf maakt veel gebruik van AR en VR. Christian Suurmeijer van de Almelose vestiging zei eerder dit jaar tegen Link Magazine dat beide technieken nog tijd nodig hebben om volwassen te worden. Dat vindt hij na maanden van corona nog steeds, zo laat hij weten, al versnelt corona de ontwikkelingen wel. ‘Je kunt al een online event organiseren alsof je op er echt rondloopt. Bedrijven zien nu wel meer de waarde van AR en VR. Maar op het vlak van op afstand communiceren en interactie hebben, voldoen de huidige tools als Teams en Zoom de komende tijd.’