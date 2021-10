Door de coronacrisis viel de vraag naar robots sterk terug in sectoren als automotive en machinebouw. De farmaceutische industrie daarentegen schakelde juist naar de hoogste versnelling en Stäubli Robotics profiteerde daarvan, met name in België. De Frans-Zwitserse leverancier bouwde de schone en snelle robots die werden gevraagd en had daarbij – in Frankrijk – weinig last van leveringsproblemen. De laatste jaren verscheept Stäubli ook meer en meer robots naar China en India.

Stäubli belevert vanuit Europa snelgroeiende farma, wereldwijd

Big farma is groot in België, met bedrijven als Pfizer, GSK, Janssen, Baxter en Takeda. In Puurs, onder Antwerpen, staat bijvoorbeeld Pfizers op een na grootste productielocatie wereldwijd. In 2019 startte er een project voor een nieuwe afvullijn voor vaccinproductie. Vanuit een container met vaccin worden flacons afgevuld. Een robot depallettiseert de lege flacons en voert ze aan, een andere robot voert de gevulde flacons weer af. Toen corona zich begin 2020 aandiende, werd de lijn in opbouw meteen ‘omgekat’ naar het Pfizer-coronavaccin.

Zo’n lijn moet opereren onder zogeheten grade-A-condities, schoon wat betreft biologische verontreinigingen zoals bacteriën. Stäubli heeft er hygiënische robots voor ontworpen, waaronder de Stericlean-robot die volledig bestand is tegen het agressieve reinigingsmiddel waterstofperoxide. Ook kent deze robot, net als andere modellen, een gesloten structuur waarin alle motoren en bekabeling zijn afgeschermd; zo kan er geen vervuiling in de robot achterblijven, terwijl de gladde buitenkant eenvoudig te reinigen is.

Geen mondiale toevoer

Via integrator Actemium kon Stäubli in eerste instantie drie robots voor deze lijn leveren, vertelt Benjamin Parent, sales engineer voor België en Luxemburg bij Stäubli Robotics. Voor een kopie van deze lijn volgden vorige maand nog eens drie robots en inmiddels is er via dezelfde integrator een bestelling binnen voor een vergelijkbare lijn in een Amerikaanse Pfizer-fabriek. ‘Sinds de coronacrisis heb ik het absoluut drukker gekregen. Veel integrators kiezen voor onze hygiënische robots en eindklanten vragen er bij integrators al om. In de farma zijn wij marktleider.’

De grote vraag is voor Stäubli geen probleem, zegt Parent. ‘Wij kunnen binnen acht weken leveren. Al onze robots produceren we in Frankrijk en heel veel componenten krijgen we toegeleverd vanuit Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.’ Van de stagnatie in de mondiale toevoerlijnen, door de coronacrisis en dit voorjaar door de Ever Given die het Suezkanaal blokkeerde, heeft Stäubli dan ook weinig last gehad.

Lijn voor PCR-zelftestkits

Belangrijk voor de farmaceutische aanwezigheid in België is volgens Parent dat er naast productie ook veel research zit, bij de bedrijven en aan universiteiten. Stäubli heeft er een ander coronagerelateerd project aan te danken. De Universiteit van Luik ontwikkelde samen met een bedrijf een PCR-zelftest en de Waalse machinebouwer-integrator KUM Technic bouwde een assemblagelijn voor de testkits. Stäubli leverde weer robots voor het afvullen, dit keer van buisjes met testvloeistof. De grootste uitdaging was de grote capaciteit, tot 70.000 kits per dag. Stäubli droeg er zijn snelle TP 80 picker voor aan. Deze robot kan met een nauwkeurigheid van 0,05 millimeter tot 200 picks per minuut doen en bijvoorbeeld schroefacties heel gecontroleerd uitvoeren. Een robotoplossing was voor KUM Technic noodzakelijk vanwege de vereiste capaciteit en de benodigde flexibiliteit met het oog op eventuele toekomstige aanpassingen.

Verdere automatisering

In sectoren als food, farma en health deed de robotica het goed tijdens de coronacrisis; in automotive en machinebouw juist slecht. ‘Als we kijken naar de effecten van de crisis op de middellange en lange termijn, kan het juist een positief effect op automatisering hebben’, was Stäubli-ceo Gerald Vogt dit voorjaar ook voor die sectoren optimistisch. ‘Bedrijven halen productie terug uit lagelonenlanden en daarvoor is verregaande automatisering nodig. Bovendien zagen ze medewerkers uitvallen door Covid-19. Verdere automatisering is nodig om de continuïteit van hun productieprocessen te waarborgen.’

In de farma is het terughalen van productie niet aan de orde, reageert Parent. ‘Stäubli is ook actief in China en India. Vanuit Frankrijk sturen we al heel veel robots naar China, met name voor de farmaceutische en de fotovoltaïsche (zonne-energie) industrie, en meer en meer ook naar India voor farmaproductie.’ Wel groei, geen reshoring.