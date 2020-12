Corona-pandemie en integratie in Siemens-software bezorgen Mendix 75% groei

Mendix, onderdeel van Siemens en wereldwijd leider in enterprise low-code, maakt de financiële resultaten bekend over het fiscale jaar 2020, dat op 30 september werd afgesloten. Het bedrijf passeerde al vroeg in het boekjaar de mijlpaal van 100 miljoen USD voor het totale aantal boekingen en sloot 2020 af met een sterke groei van 75% op jaarbasis. In een jaar dat werd gedomineerd door de pandemie, bleek het Mendix-platform een cruciale technologie te zijn voor bedrijven. Dit was een belangrijke factor in de prestaties van Mendix dit jaar, net als het onderdeel uitmaken van Siemens Digital Industries Software.

Veel bedrijven wilden zich snel aanpassen om werken op afstand mogelijk te maken en beter te communiceren met klanten door digitale interactiekanalen op te zetten. Zo kreeg de Gemeente Rotterdam snel na de eerste aankondiging van de regering om onder meer de horeca te sluiten, duizenden aanvragen van ZZP’ers voor een uitkering. Om het hele proces voor aanvragen, beoordelen en betaling van de uitkering te digitaliseren, ontwikkelde de gemeente met Mendix binnen 2 weken een app.

96% van klanten verlengde licentie

Maar liefst 96% van de Mendix-klanten verlengde de bestaande licentie, wat aangeeft dat Mendix-klanten tevreden zijn over het platform. Bijna 200 nieuwe klanten omarmden het low-code platform van Mendix, waaronder vooraanstaande merken als Toyota, Texas Instruments, Chevron, Rolls-Royce en Johnson & Johnson.

AZL, pensioenuitvoerder voor 50 pensioenfondsen en 5.000 werkgevers in Nederland heeft op basis van het low-code platform van Mendix een innovatieve pensioenplanner ontwikkeld. De planner, die onderdeel is van de portal die 1,5 miljoen pensioendeelnemers real-time inzicht geeft in hun pensioenopbouw, is een klantvriendelijke manier om pensioendeelnemers te informeren. Daarnaast zorgen de digitalisering van processen en de self-servicefuncties binnen de portal ervoor dat de medewerkers van AZL efficiënter kunnen werken en klanten daar waar het nodig is, beter kunnen ondersteunen.

Klanten bevestigen niet alleen hun toewijding aan het platform, maar breiden het ook uit. “We hebben klanten die het gebruik van ons platform uitbreiden met een jaarlijks terugkerende investering van zeven cijfers. Dit geeft aan dat we significante waarde leveren en voldoen aan de verwachte waarde die we hebben aangegeven te leveren”, zegt Derek Roos, CEO van Mendix.

Gebruikmaken van de kracht van Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software, waar Mendix deel van uitmaakt, zorgt voor belangrijke middelen om te groeien en speelt een steeds belangrijkere rol in het succes van Mendix. De wereldwijde aanwezigheid van Siemens maakt het makkelijker om nieuwe markten te betreden, zoals de huidige uitbreiding van Mendix naar markten in Azië-Pacific, en versnelt dit proces. De mensen, klanten en contacten van Siemens in de regio maken de weg vrij voor Mendix om daar de dominante low-code speler te worden.

Mendix is nauw geïntegreerd met MindSphere, de leidende industriële IoT-as-a-service oplossing van Siemens en is onderdeel van het Siemens Xcelerator-portfolio met software en services. Als de kern van de cloud-strategie van Siemens is Mendix het de facto low-code platform voor de industriële, productie- en procesindustrie. Mendix loopt voorop in het samenbrengen van alle voordelen van low-code voor industriële IoT-, AI- en edge computing-toepassingen, aldus Roos. “We zullen de positie van Siemens als het leidende bedrijf voor industriële software gebruiken om de kracht van low-code naar industriële klanten te brengen. Ook gebruiken we de kracht van Siemens als vliegwiel om onze groei in niet-industriële markten, waaronder banken, verzekeringen en professionele dienstverlening, te versnellen. De expertise en middelen van Siemens zijn extreem waardevol voor Mendix en al onze klanten profiteren daarvan, in welke sector ze ook actief zijn.”

Vooruitblik: alles-in-één low-code en de Mendix Marketplace

Met de nieuwste platform release biedt Mendix het eerste ‘alles-in-één’ low-code platform in de branche, waarmee het de domeinen uitbreidt die profiteren van Mendix’s strategie van abstractie en automatisering. Nieuwe en uitgebreide mogelijkheden zoals Data Hub stellen gebruikers in staat eenvoudig toegang te krijgen tot data uit de hele organisatie. Verder zijn er uitgebreide AI-tools om de kwaliteit van applicaties te verbeteren, snel intelligente oplossingen te bouwen en multi-experience-toepassingen te creëren die naadloos werken over verschillende apparaten en touchpoints heen – allemaal geleverd op een flexibele, cloud-native architectuur.

Gartner: ‘Visionaire leider’

Deze innovaties hebben dit jaar brede erkenning gekregen. Zo positioneerden Gartner-analisten Mendix voor het tweede jaar op rij als de visionaire leider in het Enterprise Low-Code Application Platforms Magic Quadrant. Gartner positioneerde Mendix ook voor het tweede jaar op rij als leider op het gebied van visie en uitvoerend vermogen in het Gartner Magic Quadrant for Multiexperience Development Platforms.

Mendix erkent de grote behoefte aan snelle digitalisering in bedrijfstakken als financiële dienstverlening en verzekeringen. Daarvoor ontwikkelt het low-code oplossingen voor specifieke branches die geavanceerde functionaliteit leveren, naadloos integreren met kernsystemen en gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de behoeften van bedrijven. Deze oplossingen worden aangeboden in de nieuwe Mendix Marketplace. Deze is ontworpen om het low-code ecosysteem te laten groeien en te voorzien van middelen voor ontwikkelaars en applicaties van elk niveau. Je kunt het vergelijken met de Apple App Store voor low-code bedrijfssoftware. Applicatiecomponenten, sjablonen, klant-en-klare functionaliteit en volledige oplossingen van Mendix-communityleden, partners, ISV’s en Mendix, worden in de Mendix Marketplace aangeboden. Hiermee kunnen ontwikkelaars gemakkelijk geld verdienen met hun werk en de middelen vinden en kopen om hun idee voor een innovatieve app werkelijkheid te laten worden.

‘Sterke groei voortzetten’

“De resultaten van het afgelopen fiscale jaar zorgen ervoor dat de lat hoog ligt”, zegt Roos. “Maar met zoveel wind in de zeilen – ons uitgebreide alles-in-één platform, een groeiend, hooggekwalificeerd, enthousiast team, het Marketplace-ecosysteem, een fantastisch partnernetwerk en nieuwe mogelijkheden in Azië-Pacific als onderdeel van Siemens – zijn we goed gepositioneerd om onze sterke groei voort te zetten.”