Eind vorige week besloot Industrialfairs (organisator van Indumation.be, Machineering, INE, ABISS en Prototyping-MNE), samen met de belangrijkste technologiebedrijven, vertegenwoordigd binnen de federaties Agoria en InduMotion, om de timing van het toonaangevende automatiseringsevent Indumation.be te herzien. Met al 92% van de oppervlakte ingenomen door 175 bedrijven en een schitterend programma van events en expert classes, heeft Indumation.be 2022 alles in zich om een schitterende 6e editie neer te zetten. Diverse technologiebedrijven geven echter aan dat de geplande datum begin februari te vroeg komt, gezien de huidige corona-situatie.

Een deelname aan een vakbeurs als Indumation.be vereist niet alleen grote budgettaire inspanningen, maar ook een grondige, lange voorbereiding. Om meer dan 10.000 beslissers en voorschrijvers uit alle industriële en publieke sectoren als bezoeker te kunnen verwelkomen, en om een dergelijk grootschalig event met feestelijke nocturne te kunnen neerzetten, is voldoende zekerheid over de randvoorwaarden noodzakelijk.

‘Om de exposanten en de markt duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden, moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid durven nemen en werd beslist om Indumation.be uit te stellen naar de late lente. Een moeilijke en pijnlijke, maar tijdige en kordate beslissing van de drie organiserende partners Industrialfairs, Agoria en InduMotion om voluit te gaan voor de komende editie op 18-19-20 mei 2022 in Kortrijk Xpo’, aldus de beursorganisatie vandaag in een brief aan de exposanten.

