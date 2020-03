Corona en de effecten op de machinebouwers voor de voedselproducerende sector

Het coronavirus houdt op dit moment de hele wereld en Nederland in zijn greep. De pandemie treft ook de bedrijven (GMV-leden) die machines ontwikkelen en bouwen voor de voedselproducerende sector. Het GMV bestuur heeft een brief opgesteld en verstuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit met daarin de verwachte effecten voor onze sector:

GMV leden een belangrijke schakel in de voedselproductie

Voor de continuïteit van de voedselproductie is het noodzakelijk dat de klanten van GMV, de boeren en voedselverwerkende bedrijven, kunnen blijven produceren. Hiervoor is het van belang dat de voedselproducerende machines blijven draaien. Denk hierbij aan slachtlijnen, industriële bakkerijen, het produceren en vervoeren van versproducten etc. GMV-leden moeten hun klanten daarom kunnen blijven assisteren in het geven van acuut en noodzakelijk machineonderhoud. Hiervoor heeft het onderhoudspersoneel de ruimte nodig om zich vrij te kunnen bewegen en de benodigde aanpassingen te maken aan machines. Aangezien veel klanten in het buitenland gevestigd zijn en reizen steeds lastiger wordt kan hierdoor de installatie en reparatie van machines vastlopen.

Daarnaast is onze sector sterk afhankelijk van onderdelen uit Duitsland, Italië, Azië en specifiek China. Sinds in China het coronavirus is vastgesteld hebben wij reeds ervaren dat reserveonderdelen steeds lastiger beschikbaar werden. Daarnaast wordt het steeds lastiger om deze onderdelen vervolgens bij onze klanten te krijgen.

Onzekerheid in de continuïteit van onze ondernemingen

Door de huidige onzekerheid voorzien wij grote nadelige economische gevolgen in de aankomende maanden. Veel van onze bedrijven zijn zogenoemde ‘kop-staart’ bedrijven die niet alle onderdelen zelf produceren maar inkopen, assembleren en het eindproduct vervolgens verkopen. De continuïteit van onze ondernemingen is daarmee afhankelijk van andere (internationale) spelers.

GMV leden ondervinden dat hun klanten wereldwijd orders on hold zetten en stoppen met de afname van reeds vrijwel geleverde systemen omdat personeel niet meer kan of mag reizen. Het stoppen van de afname van geleverde systemen zorgt ervoor dat de laatste (vaak grote) betalingen van klanten aan onze bedrijven niet worden gedaan. Dit heeft vooral een acuut effect op, de cash-flow van de MKB,-bedrijven waarvan de gevolgen op korte termijn merkbaar zullen zijn. Verwacht wordt dat de wereldwijde aanvraag van nieuwe machines, productielijnen en fabrieken gaat teruglopen en dat vanaf de zomer het merendeel van onze achterban financieel in de knel gaat komen door omzetverlies.

GMV steunt het kabinet

Onze sector ondersteunt alle maatregelen die het kabinet neemt en wenst te nemen om de sociale en economische gevolgen te minimaliseren en eventueel te bestrijden. We hebben derhalve begrip voor de maatregelen waardoor alle contacten geminimaliseerd worden. Ook is de GMV en haar leden content met de snelheid van het nemen van crisismaatregelen waaronder de introductie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wij hopen dat dit beleid snel tot een praktische uitvoering gaat komen die ook voor MKB-bedrijven toepasbaar is en langer beschikbaar blijft dan de aangekondigde 3 maanden.