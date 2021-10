De belangrijkste les van de afgelopen coronamaanden voor ITEQ in Nijkerk? De werkvloer kan veel meer zelf dan je denkt. Plus de positieve invloed van GPI NXT, het platform voor jonge managers in de plaatverwerkende industrie van branchevereniging NEVAT.

Power to the production

Ze zijn het er snel over eens, salesmanager Menno Bos en operations manager Martijn Engwerda van plaatbewerker ITEQ. Wat er in de afgelopen maanden bij ITEQ het meest is veranderd? ‘Het eigenaarschap is meer op de productievloer komen te liggen’, zo zeggen ze. ‘De teamleiders van de verschillende afdelingen zijn veel meer aan de slag gegaan met hun eigen planning en hun eigen agenda. En dat is zo goed bevallen dat we daar zeker mee doorgaan. We hebben geleerd dat de werkvloer veel meer zelf kan dan je denkt.’

ITEQ telt in totaal zo’n honderd medewerkers en bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: ITEQ Engineering, ITEQ Industries en ITEQ Vietnam. Het bedrijf is gespecialiseerd in fijnmechanische plaatbewerking en onder andere actief in de apparatenbouw en de medische industrie. In maart vorig jaar, aan het begin van de pandemie, zagen ze de vraag ineens teruglopen, zegt Engwerda. ‘Klanten stelden de orders uit of trokken de forecast in. Vanaf dag 1 was duidelijk dat er iets moest gebeuren.’

Omdat thuiswerken in de maakindustrie niet echt eenvoudig is, zette ITEQ in op zo veel mogelijk beschermende maatregelen: ruime afstanden op de productielocatie, veel testen op kantoor en verschoven diensten en pauzes zodat er minder mensen tegelijkertijd bij elkaar waren.

Minder vraag, meer onrust

Daarnaast was het motto: veel luisteren, veel praten. ‘In het begin liep de vraag enorm terug. Als de medewerkers niet weten wat dat concreet betekent, krijg je onrust’, aldus Engwerda. ‘We moesten de mensen continu bijpraten en daarnaast meekrijgen in een nieuwe werkwijze. En dat betekent: veel communiceren.’ In zogeheten kantinesessies werden medewerkers op de hoogte gehouden. Van de omvang van de orderportefeuille tot wat te doen bij een zieke thuis. ‘In kleine groepjes konden ze alle vragen bij ons kwijt. En wij gaven daar dan zo eerlijk mogelijk antwoord op. Communication is key, om het zo te zeggen.’

Stappen in efficiëntie

Ook de werkwijze zelf werd tegen het licht gehouden. Want een teruglopende werkplanning had natuurlijk gevolgen voor de centrale planning van de productie. ‘Het plannen van het werk werd al snel gedaan door de verschillende teamleiders zelf In plaats van door een centrale planner. Elk van hen stelde, in overleg met de andere teamleiders, per dag de werkzaamheden van zijn eigen team vast. En die vrijheid werkte wonderwel. Zelfs zo goed dat we daarmee doorgaan’, zegt Bos. ‘Ook omdat een dergelijke werkwijze zorgt voor meer begrip tussen de afdelingen.’

Bos en Engwerda vinden het lastig om te zeggen dat corona het bedrijf weerbaarder heeft gemaakt, maar de pandemie heeft merkwaardig genoeg wel geholpen. ‘Noodgedwongen zijn indirecte uren meer direct ingezet. Hierdoor werden processen nog beter onder de loep genomen, zijn we verder gaan optimaliseren en borgen. En door ook meer te digitaliseren, hebben we weer grote stappen gezet in efficiëntie. Daar waren we al wel mee begonnen, maar door corona hebben we dat versneld ingevoerd. En we merken dat iedereen in de fabriek er blij mee is.’

Jonge generatie

Een ander houvast in coronatijd bleek de NEVAT Groep Plaatwerk Industrie (GPI) NXT, waar Bos en Engwerda beiden lid van zijn. Om de jonge generatie te helpen met het beantwoorden van vragen over bijvoorbeeld het voortzetten, behouden en uitbouwen van hun bedrijf voor de toekomst, ontwikkelde NEVAT een next generation-programma waarin het samen ontwikkelen, ondernemen en ontmoeten centraal staat. GPI NXT bestaat uit zo’n tien (jonge) managers en directeuren van plaatverwerkende bedrijven, die periodiek samenkomen en met elkaar praten over alles waar ze tegenaan lopen. ‘Dat heeft ons erg geholpen’, zegt Engwerda. ‘Je kunt je problemen bespreken, horen hoe anderen het aanpakken. Dat vind ik erg waardevol.’

Het is een uniek concept, zegt Edwin Dekker, branchemanager bij NEVAT, ‘omdat de tien deelnemers in feite concurrenten van elkaar zijn. En toch praten ze met elkaar heel eerlijk en open over zaken als persoonlijk leiderschap, relevante ontwikkelingen in de sector, kansen in de markt. Ik denk dat we daarmee in een grote behoefte voorzien.’

Dat denken Bos en Engwerda ook. ‘Het is fijn en goed om met elkaar te praten. En contact te houden via bijvoorbeeld een groepsapp. Verder is er dit najaar ook weer een fysieke bijeenkomst. Daar zien we naar uit’, zegt Bos.