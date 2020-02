COPA-DATA CEE/ME versterkt management en verkoopteam

COPA-DATA ontwikkelt met succes sinds 1987 software voor de industriële automatisering en de energiesector. De dochteronderneming COPA-DATA CEE/ME,met de verantwoordelijkheid voor marktontwikkeling en klantenondersteuning in Midden- en Oost-Europa en het Midden-Oosten, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit succes. Sinds de oprichting tien jaar geleden is COPA-DATA CEE/ME gegroeid en realiseerde in 2019 een omzet van 4,3 miljoen euro. Om die groei vast te houden is het verkoopteam versterkt en is een nieuwe Managing Director, Johannes Petrowisch, aangesteld. Het bedrijf nu goed gepositioneerd voor de toekomst, aldus persinformatie van COPA-DATA.

COPA-DATA is ‘s werelds grootste onafhankelijke fabrikant van software voor de digitalisering en automatisering van machines en installaties. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt het in Salzburg gevestigde bedrijf het zenon Software Platform voor procesgerichte en discrete productie, energieopwekking en -distributie. COPA-DATA CEE/ME heeft zijn software met succes op de markt gebracht en verkocht in Midden- en Oost-Europa en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar voor de tiende keer op rij een verdere omzetgroei laten zien sinds de oprichting in 2009. Om dit succes voort te zetten wordt het team versterkt met extra medewerkers.

Groei in de markt vergroot kansen

De aanhoudende groei geeft aan dat een bredere positionering van het verkoopteam nodig is. Daarom zal mede-oprichter en voormalig managing director, Alexander Punzenberger, als eigenaar van COPA-DATA CEE/ME, zich concentreren op marktuitbreiding in het Midden-Oosten. Punzenberger: “Deze snel groeiende markt is erg belangrijk voor ons. En steeds meer infrastructuurbeheerders zien de toegevoegde waarde van onze software als standaard software voor de energie- en nutssector. Als eerste en enige onafhankelijke softwareplatform is zenon onlangs goedgekeurd door de Saoedi-Arabische leverancier van elektriciteitsnetten, Saudi National Grid.”

Reinfried Kößlbacher, voorheen Hoofd Marketing en Sales Services, neemt vanaf het nieuwe jaar de functie van Area Sales Manager voor Tsjechië, Slowakije en Hongarije over. COPA-DATA breidt zo haar verkoopteam uit om de diensten in deze landen te versterken.

Johannes Petrowisch stapte in november 2019 al over naar COPA-DATA CEE/ME. Daarvoor werkte hij zeven jaar op het hoofdkantoor. In zijn laatste rol stond hij aan het hoofd van het Corporate Partnerships team. Zijn verantwoordelijkheden waren ook het managen van de Partner Community, strategische partnerships, zenon Certification, IIoT/SaaS en Smart Cities. Johannes Petrowisch heeft per 1 februari 2020 het operatieve beheer van COPA-DATA CEE/ME overgenomen van Alexander Punzenberger. “Ik ben erg dankbaar om deze uiterst verantwoordelijke en spannende positie op me te nemen”, zegt hij. “Ik kijk ernaar uit om gebruik makend van mijn eerdere ervaring binnen de organisatie de groei van COPA-DATA CEE / ME verder door te ontwikkelen”.

“De jarenlange ervaring die hij heeft opgedaan bij COPA-DATA zal zorgen voor een snelle en eenvoudige overgang”, zegt Alexander Punzenberger vol overtuiging. “Ik ben enthousiast over de samenwerking en overtuigd dat deze stap de basis zal leggen voor een succesvolle toekomst. Een goede basis om ons succesverhaal met zenon in Midden- en Oost-Europa en het Midden-Oosten verder uit te breiden en duurzaam voort te zetten. Wij versterken graag de ontwikkeling van onze locaties in de regio en zijn van plan ons permanent te vestigen in een aantal landen met ondersteuning van COPA-DATA CEE / ME. We beginnen met Saoedi-Arabië dit jaar”.