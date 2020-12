Control Techniques, onderdeel van Nidec, heeft zijn portfolio versterkt door de introductie van een frequentieregelaar speciaal geschikt voor pomptoepassingen.

De nieuwe F600 frequentieregelaar is onderdeel van de specialistische, industrie specifieke regelaars van Control Techniques. Het brede vermogensbereik van de F600, van 1,1 kW tot zelfs 2,8 MW, maakt het de ideale frequentieregelaar voor alle toepassingen in de sectoren water, landbouw, voedingsmiddelen en dranken, industriële verwarming en koeling. Met deze range frequentieregelaars bouwt Control Techniques verder op vijf decennia expertise. Dit zorgt voor een frisse, eenvoudige en innovatieve interface en biedt tegelijk betrouwbare bediening.

Energiebesparing: ontdek de mogelijkheden

De belangrijkste voordelen van de Control Techniques F600 frequentieregelaar zijn de mogelijkheden voor energiebesparing en het optimaliseren van de efficiëntie van een systeem. Tijdens de levensduur van een pomp worden de meeste kosten gemaakt door het energieverbruik. Optimalisatie van het energieverbruik betekent dus een grote reductie van de total cost of ownership.

Specifieke kenmerken van de F600 zijn de slaapmodus die automatisch inschakelt als de vraag onder een bepaalde waarde zakt, ook de toonaangevende motorregeltechnologie die zich aanpast aan de applicatie zorgt voor nog meer energiebesparing.

Eenvoudige inbedrijfstelling

De F600 is ontworpen voor pompapplicaties. De gebruikelijke termen in de pompwereld worden gebruikt om de regelaar in bedrijf te nemen.

Gebruikers krijgen ook toegang tot het Control Techniques pc-tools pakket, met specifieke pompconfiguratieschermen, die u bij elke stap in het proces begeleiden. De parameters zijn gegroepeerd in één enkel menu. Hierdoor zijn installatie, configuratie en bediening zo eenvoudig mogelijk.

Specifieke tools voor pompen en ventilatoren

De F600, inclusief alle software tools en functies, is volledig ontworpen voor gebruikers in sectoren die van pompen afhankelijk zijn. Gebruikers hebben toegang tot specifieke kenmerken voor buis vullen, buis reinigen, overdrukbeveiliging, drooglooppreventie en cascade regeling. O.a. ook voor ventilatoren, single pumps, cascade en multi pumps pompsystemen. De Control Techniques F600 is een effectieve en veelzijdige frequentieregelaar.

Vijf jaar garantie

Patrik Masson, Global Product Manager: “De F600 frequentieregelaar kenmerkt de nieuwe richting van Control Techniques. De F600 is een gespecialiseerd product om sectoren te ondersteunen die tot nu toe moesten vertrouwen op ons standaard aanbod.”

“Deze nieuwe range biedt de perfecte oplossing aan gebruikers van pomptoepassingen. We garanderen dat specifieke kenmerken voor de sector in de regelaar zitten, zodat de productmogelijkheden en de gebruikte termen direct vertrouwd aanvoelen.”

“Als aandrijfspecialist zijn mensen bekend met de mogelijkheden van onze producten. Wij zien er dan ook naar uit om deze specialistische regelaar aan onze productfamilie toe te voegen. We kijken ernaar uit met de F600 bedrijven te helpen kostenbesparingen en hogere efficiëntie te verkrijgen.”