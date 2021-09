Contecto heeft haar machinepark flink uitgebreid: Een zeer luxe SMD machine staat geïnstalleerd binnen onze productielijnen.

De iineo+ II Is een flinke upgrade ten opzichte van het huidige park. De machine is in staat om producties te maken met haast oneindige mogelijkheden en flexibiliteit en is daarmee een echte ‘alleskunner’. Dankzij de flexibele inzetbaarheid en de vele feederlocaties kunnen printen met grote componentvariaties geassembleerd worden. Ten opzichte van het huidige park wordt met deze aanwinst de capaciteit flink verhoogd en kunnen doorlooptijden kort worden gehouden.

Dankzij slimme toepassingen worden plaatsingen met hoge precisie gezet en worden door zelflerende software extra checks gedaan om menselijke fouten tot een minimum te beperken, wat natuurlijk ten goede komt aan de kwaliteit van onze series en daarmee uw product.

Contecto is een mix van jonge, enthousiaste experts en senior ingenieurs met ervaring in de elektronische industrie. Met ons team verzorgen wij de ontwikkeling en productie van hardware-, software- en mechanische producten en onderdelen. Samen met ons netwerk kunnen we elke uitdaging aan.

wij dragen elke dag bij aan nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen door creatief denken en korte lijnen binnen onze samenwerking. Deze korte lijnen zijn er niet alleen bínnen onze organisatie, maar ook met onze klant. We staan kort bij de ontwikkelaar en doen elk traject in directe samenwerking met de klant, en kunnen samenwerken is dé kracht van Contecto. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van uw veldkennis en onze technische kennis het perfecte product voor uw doelgroep voortbrengt.

Recentelijk heeft Contecto een nieuw concept ontwikkeld; Technology Blocks. Deze blokken zijn bedoeld als transparante afbakening van onze werkwijze bij ontwikkeltrajecten, maar ook om te laten zien dat onze blokken óók los kunnen staan van elkaar. Wij bieden hierdoor een extra stuk flexibiliteit en geven onze klant zo altijd de reis die zij zelf wenst.