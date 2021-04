Het in Europa gevestigde EMS-bedrijf Connect Group heeft gisteren een overeenkomst gesloten voor de overname van IKOR , een bedrijf dat elektronische circuits (EMS) ontwerpt en produceert voor technologiebedrijven in Spanje, Mexico en China. Met de overname van IKOR zal de Connect Group zijn portfolio en geografisch bereik aanzienlijk uitbreiden en zijn wereldwijde aanwezigheid in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië versterken.

“Deze deal is een belangrijke mijlpaal voor de Connect Group,” verklaart CEO Jeroen Tuik, “aangezien we ons nu nog efficiënter kunnen concentreren op het bedienen van klanten over de hele wereld en hen de voordelen kunnen bieden van een wereldwijde en lokale aanwezigheid waarop ze kunnen rekenen. Ons succes tot nu toe is gebaseerd op het anticiperen op en vervullen van de behoeften van onze klanten en hen oplossingen te bieden die hen in staat stellen succesvol te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de synergieën tussen Connect Group en IKOR een win-win zullen creëren voor ons bedrijf, onze klanten en alle stakeholders.”

Een gedeelde toewijding aan het versterken van klantsucces

Connect Group en IKOR delen een diep engagement om het succes van hun klanten mogelijk te maken door de producten van de klant om te zetten in een technologisch en commercieel succes. De klanten van beide ondernemingen zullen profiteren van de uitgebreide wereldwijde aanwezigheid, de bredere geïntegreerde kennis over producten, diensten en sectoren, alsmede de grotere inkoopkracht van de onderneming.

Marco Duarte, CEO van IKOR: “Wij zijn zeer verheugd over het vooruitzicht om samen te werken met Connect Group om onze klanten beter te kunnen bedienen met een bredere geografische spreiding en nieuwe, complementaire diensten. Belangrijk is dat de overname ons in staat stelt om voor beide bedrijven verkoopkansen te creëren voor beide klantenbestanden. Voor ons betekent de deal uiteindelijk een sterkere positie als merk, terwijl wij het eindaanbod voor onze klanten verruimen.”

“Als onderdeel van onze strategische afstemming zullen we ons in de toekomst intensiever richten op onze kernactiviteiten op het gebied van ventilatoren en motoren”, verklaart Stefan Brandl, CEO bij ebm-papst group. “Met de transactie van IKOR aan de Connect Group, een succesvolle specialist in de assemblage van elektronica, versterken we IKOR en maken we verdere synergieën mogelijk. IKOR zal een zeer belangrijke leverancier voor ons blijven, vooral in China.”

Na de closing van de transactie zal IKOR deel uitmaken van de Connect Group, met ebm-papst, de huidige eigenaar, die een minderheidsbelang in de aandelen IKOR behoudt.

De Connect Group, opgericht in 1987 en met hoofdzetel in Kampenhout, België, is een gecertificeerde leverancier van modulaire assemblages, elektronica en kabel- & harnasassemblages die zijn kennis van de verschillende fasen van het productieproces verticaal heeft geïntegreerd en gebundeld in een TiaS® – Technology is a Service – aanbod aan zijn klanten. Het bedrijf telt ongeveer 2.000 medewerkers en heeft verschillende productielocaties verspreid over vijf landen en verkoopkantoren in België, Nederland en Duitsland.

De ebm-papst groep, een familiebedrijf met hoofdkantoor in Mulfingen/Duitsland, is ‘s werelds toonaangevende fabrikant van ventilatoren en motoren. Sinds de oprichting van het technologiebedrijf in 1963 heeft het continu de wereldwijde standaard voor de industrie gezet. Met meer dan 20.000 producten in zijn portfolio biedt ebm-papst de beste energie-efficiënte, intelligente oplossing voor vrijwel elke ventilatie- of aandrijftechnische taak.

In het boekjaar 2019/2020 genereerde marktleider ebm-papst een omzet van 2,18 miljard euro. Er werken meer dan 15.000 mensen in 29 productielocaties (o.a. in Duitsland, China en de VS) en in 48 verkoopkantoren wereldwijd. Ventilatoren en motoren van ebm-papst worden gebruikt in bijna alle industrieën, waaronder ventilatie, airconditioning en koeling, huishoudelijke apparaten, verwarming, automobielindustrie en aandrijftechniek.