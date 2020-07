‘Oem’ers kunnen bij ons voor alles aankloppen. Dat verkort de time-to-market.’ Twee jaar geleden nam Peter Hobbelen Confed (400 medewerkers, met vestigingen in Amersfoort en Slowakije) over en werd ook zijn bedrijf AssemblyPartner in Dordrecht onderdeel van de groep. Hobbelen en zijn team hebben intussen uitgebreid nagedacht over de plaats van Confed in de industriële keten, het is helemaal helder. ‘We willen in de gehele product life cycle van onze klanten een rol spelen.’

Confed, leverancier van elektronica, wil groeien in het mid-end en high-end segment

Op het eerste gezicht lijkt Confed misschien een standaard EMS-bedrijf, een leverancier van elektronische componenten en assemblages. ‘Maar we zijn zo veel meer’, benadrukt Peter Hobbelen. Hij vat de waardepropositie samen onder de term one-stop service. ‘We hebben onze strategie afgelopen tijd heel degelijk in kaart gebracht. De integratie van de twee bedrijven heeft ons tot nadenken gestemd: waartoe zijn wij op aarde? Hoe willen we het intern en extern organiseren? Waar zitten onze sterktes en zwaktes? Uiteindelijk hebben we zeven productgroepen gedefinieerd waarin we voor klanten van betekenis kunnen zijn.’

‘Klanten ervaren ongetwijfeld dat we veel voor hen doen, maar we moeten het explicieter benoemen’

Dat loopt van engineering en ontwikkeling, prototyping in de protoshop, het maken van nulseries, pcba-productie, seriematige assemblage, kabelassemblage en modulebouw tot onderhoud en life cycle management. En dan zowel high volume, low mix als low volume, high mix. Hobbelen: ‘In het mid-end en high-end segment van de markt liggen volop mogelijkheden voor Confed. We werken graag voor oem’ers die een partnerschap over de volle breedte van de waardeketen willen aangaan. Ze kunnen bij ons voor alles aankloppen.’

Slim ontwerp

Vaak hebben EMS-bedrijven een bepaalde specialisatie: ze leveren bijvoorbeeld alleen elektronische printplaten. Of alleen kabelbomen. Of ze doen alleen modulebouw. Confed vindt het voor zijn – grotere en kleinere – klanten essentieel om over de complete keten te kunnen bijdragen. Marcel Lentfert, chief technical officer (hij werkt al bij Confed sinds de oprichting in 2005): ‘Als we vanaf de ontwikkeling betrokken zijn, kunnen we ook meedenken over een slim ontwerp, zodat het uiteindelijk beter produceerbaar is. We willen zo kort mogelijke lijnen, de klant hoeft niet met allerlei verschillende partijen aan tafel. Leg alles in één hand, dat verkort meteen de time-to-market.’

Ontwikkelen én produceren

Wat Confed doet voor klant WPS Parking Systems in Eindhoven, specialist in innovatieve parkeermanagementoplossingen, is een mooi voorbeeld. WPS verkoopt onder meer de ParkAdvance-parkeerapparatuur, waarvoor Confed de complete basisterminals van 40 bij 40 bij 150 cm aanlevert. Lentfert: ‘We hebben onlangs samen een bepaalde innovatie doorgevoerd voor kostenoptimalisatie, met een terugverdientijd van nog geen jaar. We maakten een proefversie, kregen feedback vanuit het veld en kwamen met een volgende versie.’ Verbeteren, productierijp maken en produceren gaan hand in hand. Hobbelen: ‘Als een klant een ontwikkeling bij ons neerlegt en we weten dat we vervolgens ook kunnen gaan produceren, is het mogelijk deze ontwikkelkosten te verdisconteren in die productie.’

Ander voorbeeld: Confed levert VDL een groot pakket kabelsamenstellingen die onder cleanroom-omstandigheden worden geproduceerd. VDL heeft die nodig voor modules voor semicon-gigant ASML. ‘We leveren via VMI, Vendor Managed Inventory, een voorraadmanagementsysteem waarbij wij op basis van de forecasts van VDL zorgen voor minimale en maximale voorraadniveaus.’ Confed ontwikkelt in dit geval niet direct mee met VDL. ‘Maar stel dat er issues zijn in de productie of met de verkrijgbaarheid van materialen, dan komen wij proactief met alternatieven. We zetten een prototype in elkaar en zorgen dat dat snel ter beoordeling bij de klant ligt.’

Af van de risico’s

Hans van Eijck is sinds een halfjaar chief commercial officer bij Confed: ‘We hebben nu voor onszelf helemaal voor ogen wat maakt dat een klant met ons zaken wil doen. We staan voor probleemloos produceren, dat wil zeggen optimale leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. En we kunnen slagkracht leveren door mee te ontwikkelen en veel flexibiliteit te bieden door onze schaalgrootte. Nu moeten we dat nog meer uitdragen naar de markt. Klanten ervaren ongetwijfeld dat we veel voor hen doen, maar we moeten het explicieter benoemen.’ Confed wil groeien, bij bestaande en nieuwe klanten. Van Eijck en collega’s zijn bijvoorbeeld met een aantal grote marktpartijen in gesprek die erover denken om werk uit Azië (deels) terug te halen en de productie te verdelen over meer plekken op de wereld. ‘Dat startte al voor de coronacrisis, maar dat soort gesprekken raken nu wel in een stroomversnelling.’ Bedrijven willen af van de risico’s van ver van huis produceren.

Meer vestigingen

Ceo Hobbelen schetste bij zijn komst het beeld van Confed als een satellietorganisatie met Amersfoort als kennis- en ontwikkelcentrum en locatie voor de complexere productie. En met daaromheen een heel stel locaties voor seriematige assemblage, zoals nu Komárno (Slowakije) en Dordrecht. In Dordrecht werkt een fors percentage medewerkers vanuit de voormalige sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Daar worden bijvoorbeeld luxe consumentengoederen als de kokendwaterkraan Quooker in hoge volumes in elkaar gezet. In de toekomst komen er ongetwijfeld satellietvestigingen bij. Hobbelen denkt dan aan overnames van nog meer interessante industriële onderdelen uit de sociale werkvoorziening, maar wellicht ook van EMS-bedrijven in de maakindustrie die kampen met opvolgingsproblemen. Hij zweert bij een mixed people-concept waarbij ook mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt zinvol aan het werk kunnen. Technische en sociale innovatie gaan bij Confed altijd hand in hand.

‘Opschalen van Confed maakt ons alleen maar interessanter’, aldus Hobbelen. ‘We hebben mensen van alle opleidingsniveaus in huis. Onze ontwikkelafdeling bijvoorbeeld telt nu al tien medewerkers. Groei geeft meer massa in al onze onderdelen.’

Leren samenwerken

Los van de strategie wordt ook gewerkt aan de bedrijfscultuur. De Confed-locaties leren steeds beter samenwerken, de werkwijzen raken op elkaar afgestemd. Overal is recentelijk het ERP-systeem Microsoft Dynamics 365 Business Central geïmplementeerd. Peter Hobbelen: ‘Vanaf een afstand lijkt het vrij eenvoudig. Schuif de bedrijven in elkaar, plak er een ERP-systeem op, geef iedereen instructies en draaien maar. Zo werkt dat niet. De onderdelen moeten aan elkaar wennen en kunnen van elkaar leren. De locatie Dordrecht bijvoorbeeld schoot hier en daar door in klantgerichtheid, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. In Amersfoort was de aansturing van het bedrijf vrij directief, terwijl top-down leidinggeven niet meer werkt in deze tijd die om veel creativiteit vraagt.’

Confed en corona

Confed is tot nog toe vrij ongeschonden door de coronacrisis heen gekomen. ‘We hebben wat capaciteitsissues gehad doordat mensen thuis moesten blijven met klachten’, zegt Hobbelen. ‘Op een gegeven moment zaten we op 75 procent van onze bezetting. Maar we zijn gewoon open geweest en zien tot nu toe nauwelijks vraaguitval. We moeten de markt heel alert blijven volgen, gezien alle voorspellingen dat er nog een grote crisis aan gaat komen. Er is natuurlijk wel serieus wat aan de hand.’