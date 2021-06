Bert-Jan Woertman wordt de nieuwe directeur van Mikrocentrum. Woertman was eerder actief voor diverse startups, de High Tech Campus Eindhoven en Philips en betrokken bij de start van de Brainport Industries Campus. Hij volgt op 16 augustus Geert Hellings op, die dan ruim 18 jaar directeur van de kennis- en netwerkorganisatie voor de hightech- en maakindustrie is geweest.

“Nu de organisatie in alle opzichten klaar is om een nieuwe fase in te gaan, laat ik het schrijven van dat nieuwe hoofdstuk graag over aan mijn team en opvolger.” Met deze woorden kondigde Geert Hellings op 1 maart 2021 zijn afscheid aan.

Dé ontmoetingsplek voor de hightech- en maakindustrie

Met dit nieuwe hoofdstuk, doelt Hellings op de herpositionering die Mikrocentrum de laatste jaren heeft ingezet. De komende jaren focust Mikrocentrum zich op het verder uitbouwen van de ambitie om dé ontmoetingsplek voor de hightech- en maakindustrie te zijn, waarin de unieke combinatie van Opleiden, Ontmoeten en Ondernemen centraal staat. In Bert-Jan Woertman is de opvolger gevonden om aan dat groeiproces verder leiding te geven. Roel Fonville, Voorzitter van het bestuur van Mikrocentrum: “We zijn trots op de sterke organisatie die Geert samen met het team in zijn 18 jaar als directeur heeft neergezet. Mede namens het bestuur wil ik Geert dan ook hartelijk bedanken voor al zijn inspanningen en voor de behaalde resultaten. We hebben er alle vertrouwen in dat Bert-Jan Mikrocentrum verder kan laten groeien en kijken uit naar een goede samenwerking.”

Bekend gezicht binnen de Brainport regio en de industrie

Voor velen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten, is Bert-Jan Woertman een bekend gezicht. Hij begon zijn carrière als HR manager bij Philips en was daarna ruim 11 jaar verbonden aan High Tech Campus Eindhoven. Als Director Marketing Communications was hij verantwoordelijk voor de internationale uitbouw van het merk High Tech Campus. Als mede-initiator heeft hij het start-up accelerator programma HighTechXL uitgebouwd tot een van de top 5 high impact programma’s ter wereld. Na zijn periode bij de High Tech Campus was Woertman Commercieel Directeur van de TU/e campus en was hij als Managing Director betrokken bij de start van de Brainport Industries Campus. De laatste jaren heeft hij zijn ervaring met het bouwen van innovatieve ecosystemen ingezet bij de start-ups SocialMachines en AlphaBeats en als Liaison Manager bij TU/e Innovation Space.

Jarenlange samenwerking met Mikrocentrum

Woertman is geen onbekende voor Mikrocentrum. Geert Hellings: “We kennen Bert-Jan Woertman al vele jaren. Dat gaat verder dan de tijd waarin we een dependance op de High Tech Campus hadden; we hebben ook in diverse projecten samengewerkt. Bert-Jan kent Mikrocentrum dus goed en wij hem. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik aan hem het stokje mag overdragen. Bert-Jan is een echte community bouwer en verbinder. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij, samen met het fantastische Mikrocentrum team, de ambities van Mikrocentrum doorontwikkelt en met onze vele partners verder bouwt aan de technologie van de toekomst.”

Wederzijds vertrouwen en gezond verstand

Woertman kan vertrouwen op een gezonde, stabiele kennis- en netwerkorganisatie die al ruim 50 jaar de juiste mensen in de hightech- en maakindustrie met elkaar verbindt. Bert-Jan Woertman: “Na 20 jaar ervaring in internationale innovatieve omgevingen, heb ik ervaren dat samenwerken in slimme netwerken het verschil maakt. Door de uitwisseling van mensen, ervaring en ideeën worden kennis, creativiteit en ondernemerschap beter benut. Mikrocentrum speelt hierin een centrale rol. Als de nieuwe directeur wil ik met het team bijdragen aan nieuwe gezamenlijke successen voor klanten, partners en de hightech- en maakindustrie in zijn geheel.”

Afscheid en kennismaking begin najaar

In het najaar organiseert Mikrocentrum een bijeenkomst om Geert Hellings te bedanken voor 18 jaar inspirerend leiderschap en kennis te maken met Bert-Jan Woertman.