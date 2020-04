De Piet Heintunnel is in 1997 in gebruik genomen en vormt een belangrijke route in het Amsterdamse wegennetwerk. De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland en de ring A10. Na ruim 20 jaar intensief gebruik (30.000 voertuigen per dag) is de tunnel toe aan een grondige renovatie.

Werkzaamheden

Na intensief gebruik is groot onderhoud nodig van de civiele en bouwkundige delen. Ook zijn de installaties en systemen in de tunnel en de besturing ervan aan het eind van hun technische levensduur en moeten worden vervangen. Daarnaast is de renovatie noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe veiligheidswetgeving van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Tunnelwet).

Alliantie