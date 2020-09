Collaboratieve robot bij steeds meer mkb aan het werk

De collarobatieve robot – kortweg cobot genaamd – heeft in het mkb de laatste twee jaar sterk aan populariteit gewonnen: compact en eenvoudig verplaatsbaar, gemakkelijk in gebruik, geen specifieke robotkennis nodig, consistente kwaliteit, snelle terugverdientijd en veilig in samenwerking met de productiemedewerker. Voor Gijs Jobse, bedrijfsleider van het 10 medewerkers tellende constructiebedrijf Claessen Staalwerken & Van Boesschoten in Breda, reden om in een cobot, in dit geval de oplossing van Yaskawa Roboflex ‘’Weld4You’’, te investeren.

Jobse: “De cobot inzetbaar is voor de meest uiteenlopende werkzaamheden. In ons bedrijf wordt hij voornamelijk ingezet voor het lassen van kleine series klein-constructiewerk, waarbij de lasmedewerker de werkstukken opspant op de lastafel en de cobot het product volledig aflast. Dit kan uiterst veilig bij de cobot gebeuren omdat de arm gemakkelijk tegengehouden kan worden en de cobot meteen stopt bij onvoorzien contact met de operator”

Waarom deze cobot?

Jobse: “Wij hebben in ons bedrijf al enige jaren goede service-ervaringen met RoboFlex met een grote industriële lasrobot van het merk Yaskawa met manipulator voor volumineuze constructies, maar het belangrijkste in onze aankoopbeslissing was: de cobot van Yaskawa kan als enige in de markt uitgevoerd worden met een lasnaadzoek- en lasnaadvolgsysteem, waardoor de lassen altijd op de juiste plaats worden gelegd”.

Tim van Meer van Roboflex uit Oosterhout, partner van Yaskawa en leverancier van de ‘Weld4You’cobotunit: “Afhankelijk van de toepassing en het aantal uren per dag dat je hem inzet is het mogelijk om de cobot in een relatief korte periode terug te verdienen. Zeker ook omdat de cobotunit gemakkelijk verplaatst kan worden naar de werkplek, en je hem ook ander werk, zoals bijvoorbeeld oppak- of inpakwerk, kunt laten doen. Het programmeren gebeurt eenvoudig: pak de robotarm vast en beweeg hem in de route die hij moet afleggen. Specifieke robotkennis is niet nodig. Wil je toch meer complexere robot programma’s maken, is dit mogelijk. Dit komt omdat deze cobot dezelfde type besturing heeft als de industriële Yaskawa robot”.

Hoge efficiëntie

“Doordat de cobot het laswerk overneemt, kan de lasmedewerker intussen op dezelfde lastafel de opspanning doen van het volgende werkstuk, zodat er geen tijdsverlies is; een beduidend hogere productie is het resultaat”, aldus Jobse. Hij geeft aan bijzonder tevreden te zijn met de nieuwe aanwinst en vooral ook met de hoge consistente kwaliteit van de lasnaad. Dit is dan ook een pré in hun branche met samenstellingen van staalconstructies, RVS trappen, balustrades en hekwerken.