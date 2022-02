Na een intensieve testperiode is er na 8 weken groen licht. Elfsquad, de snelgroeiende softwareontwikkelaar uit Drachten, gaat samenwerken met Coca-Cola, een van de grootste multinationals ter wereld. Hiermee zet Elfsquad de volgende grote stap op de Amerikaanse en internationale markt, zo stelt de onderneming.

Coca-Cola was op zoek naar een softwarepartner voor de koelers die ze aan bedrijven verkopen. Er moest software komen waarmee elke gebruiker de ideale koeler voor zijn situatie, continent en regio kon vinden. Met behulp van guided selling worden gebruikers stap voor stap door het proces geleid richting een foutloze configuratie. Na 8 weken testen en uitproberen bleek Elfsquad de ideale partner. Naast de implementatie wordt er nu ook onderzocht of andere bedrijfsonderdelen van Coca-Cola hun voordeel kunnen doen met de CPQ-oplossing van Elfsquad. Hiermee laat het bedrijf de internationale gevestigde orde achter zich.

150% gegroeid

Voor het Friese bedrijf is het een volgende grote stap binnen de internationale markt. De afgelopen 3 jaar zijn ze jaarlijks met 150% gegroeid, en in 2021 is het team wederom verdubbeld. In het klantenbestand van Elfsquad bevinden zich al verschillende internationale bedrijven, en ze bereiden zich nu voor op grootschalige Europese expansie.

Oprichter Jan Brolsma is natuurlijk erg trots, op zijn product, maar ook op het team: “Toen we in 2015 begonnen, had ik nooit durven dromen dat we zo hard zouden groeien. De mensen die bij ons werken, hebben ook echt dezelfde visie en werken keihard met en voor elkaar. En dat we nu weer zo’n megastap zetten met een klant als Coca-Cola, laat me zien dat we goed bezig zijn.”