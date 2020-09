Coca-Cola in Nederland kondigt vandaag aan dat het bedrijf volledig overstapt op flessen gemaakt van 100 procent gerecycled plastic1. Met deze stap is het niet langer nodig om nieuw plastic te gebruiken bij het maken van nieuwe flessen. De transitie start vanaf volgende maand met alle kleine plastic flesjes, gevolgd door alle grote plastic flessen in 2021. Na Zweden is Nederland het tweede land ter wereld waar deze overstap wordt gemaakt door Coca-Cola. Jaarlijks bespaart Coca-Cola in Nederland hiermee ruim 10.000 ton nieuw ‘virgin’ plastic2. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 21 procent per jaar op de plastic flessen3.

Nieuwe flessen zonder nieuw plastic

In Nederland is Coca-Cola de eerste frisdrankproducent die voor het volledige portfolio stopt met het gebruik van nieuw plastic in flessen. Eerder introduceerde de producent al flessen van 100 procent gerecycled plastic voor de merken Chaudfontaine en Fuze Tea. Het bedrijf pakt hier nu versneld op door met het volledige lokaal geproduceerde portfolio in Nederland waaronder de merken Coca-Cola, Sprite en Fanta1. Daarmee loopt Coca-Cola in Nederland voor op de West-Europese ‘This is Forward’ doelstelling om tegen 2023 minimaal de helft van het materiaal dat wordt gebruikt voor alle PET-flessen te laten bestaan uit gerecycled plastic.

“Dit is weer een belangrijke stap voorwaarts, maar we weten dat onze totale opgave groter is. Wij blijven werken aan het verminderen van verspilling en onnodig verpakkingsmateriaal waar dat kan, zoals het lichter maken van verpakkingen, duurzamer grondstoffengebruik en het recyclen van eigen afvalstromen”, aldus , aldus Jaap Wassink VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland.

De plastic flessen blijven volledig recyclebaar zodat ze steeds opnieuw kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe flessen. Het gerecycled plastic dat wordt gebruikt in deze flessen is afkomstig uit Nederland, dankzij een sterke lokale infrastructuur voor inzameling en recycling van verpakkingen.

Verpakkingen blijven verduurzamen

De stap naar 100 procent gerecycled plastic sluit aan op de duurzaamheidsambities van Coca-Cola. Coca-Cola in Nederland werkt al lange tijd aan het verder verduurzamen van alle verpakkingen en betrekt daarbij ook de consument. Met de in Nederland ontwikkelde zomercampagne ‘Don’t buy Coca-Cola if you don’t help us recycle’ zette het bedrijf vorig jaar de kracht en het bereik van haar grootste merk in om recycling te stimuleren. Wereldwijd is de ambitie van Coca-Cola om tegen 2030 voor de verkoop van elke verpakking een ander blikje of fles in te zamelen en te recyclen.

“Zwerfafval is een serieus maatschappelijk probleem waar we ons hard voor maken, door onder meer de samenwerking op te zoeken met relevante partners. Als grote speler op de Nederlandse markt hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de verduurzaming van de frisdrankindustrie”, reageert , reageert Ben Bijnens, Country Director Coca-Cola Nederland.

1 100% gerecycled plastic voor kleine flessen (≤500 ml) per oktober 2020 en grote flessen in 2021 (excl. dop en etiket), in Nederland geproduceerd.

2 Besparing nieuw plastic t.o.v. flessen gemaakt van nieuw plastic.

3 CO2 besparing t.o.v. 2019, PET-flessen gemaakt van 50% gerecycled plastic.