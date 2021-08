Cobots en robots werken samen op Metaaldagen en Metavak

Lasrobotintegrator Valk Welding toont de Nederlandse metaalindustrie op de komende vakbeurzen Metaaldagen en Metavak, naast innovaties op het gebied van lasnaadvolgen, meerdere voorbeelden van automatiseringsoplossingen voor de lasproductie. Eén van de highlights is een compacte productiecel, waarbij de losse onderdelen door een TM-cobot in de lasrobotcel worden beladen en het gelaste werkstuk wordt uitgenomen. Daarmee toont de lasrobotintegrator een automatiseringsvoorbeeld waarbij de cobot het monotone inlegwerk van de bediener overneemt.

Met de geïntegreerde vision kunnen de TM-cobots de onderdelen random van een 2D vlak oppakken. Met deze compacte productiecel wil Valk Welding de markt inspireren hoe je cobots en lasrobots met Panasonic technologie kunt laten samenwerken.

Naast custom built lasrobotinstallaties bouwt Valk Welding ook transportabele, gestandaardiseerde cellen op torsievrije frameconstructies. Daarmee biedt de lasrobotintegrator ook laagdrempelige en compacte oplosssingen voor beginnende robotgebruikers. Valk Welding levert de gestandaardiseerde torsievrije frameconstructies in meerdere varianten, inclusief besturing, manipulatoren en afscherming, zodat deze als een compleet systeem kunnen worden vervoerd en intern verplaatst. Omdat de systemen al zijn voorbereid voor offline programmering is de opstarttijd voor nieuwe robotgebruikers minimaal.

Lasnaadzoeken en -volgen zijn cruciale onderdelen van het gerobotiseerde lasproces. Nieuwste ontwikkeling op het gebied van lasnaadvolgen is de Arc-Eye Adaptive plug-in. Valk Welding ontwikkelde al eerder de Arc-Eye CSS lasersensor die de lasnaad tijdens het proces real-time volgt en de baan waar nodig corrigeert. Met de Adaptive functie is de lasrobot niet alleen in staat om de lasnaad te volgen, maar ook om de toleranties op de lasnaadvorm te meten en daarme de lasparameters automatisch op aan te passen. Daarmee is een oplossing ontwikkeld waarbij de lasrobot zelf de naadafwijkingen detecteert en dit zonder interventie van een operator oplost.

Op het gebied van programmeren neemt Valk Welding een leidende positie in met de DTPS software waarmee hun lasrobots offline kunnen worden geprogrammeerd. Dankzij de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid zijn deze lasrobotinstallaties flexibel inzetbaar voor high-mix/low-volume productiesituaties. Inmiddels zijn ook grote stappen gemaakt met automatische programmering (ARP) waarmee lasprogramma’s direct vanuit CAD-files kunnen worden gegenereerd.

Metaaldagen, 15 t/m 17 sept. Den Bosch, stand Valk Welding: 5.D026,

stand VWCO: 5.E016

Metavak, 5 t/m 7 okt. Gorinchem, stand Valk Welding I140