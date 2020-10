CNC Totaal uit Ulft heeft een uitgebreid traject gestart bij Joop van Zanten Staalservice in Veenendaal om hun freesafdeling te optimaliseren. Als CNC kennispartner heeft CNC Totaal de freesafdeling onder de loep genomen en deze volledig geperfectioneerd en klaar gemaakt voor de toekomst. Daarbij is geïnvesteerd in machines, gereedschappen, software, opleidingen en kennisoverdracht.

Joop van Zanten Staalservice is gestart met een uitgebreid optimaliseringstraject om hun productie volledig te automatiseren en digitaliseren. Bart Kroesbergen, directeur van Joop van Zanten Staalservice vertelt: “Ons doel is om alle complexe bewerkingen in eigen huis te houden. Dat betekent dat je continue moet investeringen in machines, gereedschappen, software, opleiding en coaching. De wil om te investeren was er, de kennis om een productieve freesafdeling op te zetten ontbrak. Die kennis hebben we gevonden bij CNC Totaal.” CNC Totaal biedt zich aan als een CNC kennispartner voor het optimaliseren van het complete productieproces. “We zien dat productiebedrijven steeds vaker in de knel komen als het gaat om kennis. Om die bedrijven te helpen om meer rendement uit hun CNC-machinepark te halen, bieden we uitgebreide optimalisatietrajecten aan en leveren we trainingen, opleidingen en zelfs interim vaktechnisch personeel. Daarbij kijken we altijd naar het totaalplaatje waar training en kennisoverdracht niet mag ontbreken. Zo kunnen we zowel de beslissers als het uitvoerende personeel meenemen in de hele optimalisatietransitie”, vertelt Jeroen Thiele van CNC Totaal.

Twee verticale CNC-freesmachines

CNC Totaal heeft samen met Joop van Zanten Staalservice het gehele productieproces en de gewenste doelen in kaart gebracht. Aan de hand daarvan is een roadmap opgesteld om de beoogde doelen te realiseren met oog op kostenefficiency, flexibiliteit en rendement. Bij Joop van Zanten Staalservice werd besloten om de freesafdeling uit te breiden met twee verticale CNC-freesmachines voor het bewerken van complexere werkstukken. Naast het aankooptraject van de bewerkingsmachines, ondersteunt CNC Totaal ook bij de keuze voor de opspanmiddelen, het type gereedschap en de bewerkingsstrategieën. Zo is de ene freesmachine uitgerust met een magneetplaat, terwijl de ander machine is voorzien van een nulpuntspansysteem. Hierdoor kan er flexibeler geanticipeerd worden op wisselende werkstukken. “Bij het doorvoeren van veranderingen is het belangrijk om werknemers te betrekken bij het proces. Mensen gaan liever verandering uit de weg en daarom is het voor ons echt een meerwaarde dat een partij als CNC Totaal de kar trekt. Met Joris Seinhorst van CNC Totaal als interim Voorman, worden onze medewerkers meegenomen in die verandering en leren ze in de praktijk hoe en waarom bepaalde bewerkingen en handelingen worden verricht. Alleen zo kunnen we een hoger niveau bereiken en ons profileren als ‘One Stop Shop’”, aldus Kroesbergen

Spiltijd drastisch verhoogd

Naast de twee nieuwe freesmachines maakt de freesafdeling ook gebruik van een grote bedfreesmachine voor lange werkstukken. “Puur door de manier van opspannen en na te denken

Persbericht over de bewerkingsstrategie, hebben we de spiltijd van 14% kunnen verhogen naar 65%. Overdag spannen we op, zodat er in de avond- en nachturen tot wel twintig uur onbemand geproduceerd kan worden”, vertelt Seinhorst. CNC Totaal blijft betrokken bij het optimalisatietraject totdat alles in de puntjes verloopt. Vaak kunnen dit soort trajecten maanden tot jaren in beslag nemen omdat er zoveel variabelen zijn die invloed hebben op het proces. “Technologie gaat razendsnel. Heb je het ene proces goed ingericht dan is er altijd weer een volgend proces dat kan worden verbeterd. Als kennispartner zorgen we dat onze klanten altijd up-to-date zijn van de laatste ontwikkelingen”, besluit Thiele.

Digitaliseren en optimaliseren

Joop van Zanten Staalservice is gespecialiseerd in het bewerken van staalplaat in het midden en dikkere segment (van 3 mm tot 250 mm). De toeleverancier is druk bezig om het productieproces te digitaliseren en te optimaliseren. Het doel: geen onnodige voorraad, seriegrootte 1, een geautomatiseerde werkvoorbereiding en binnen 48 uur leveren. Zo is de voorraad staalplaat, in samenwerking met de toeleveranciers, geminimaliseerd om ruimte te creëren in de productiehal. Door de samenwerking met de staalleveranciers is een zeer groot aanbod materiaal beschikbaar en snel leverbaar. Dit betekent dat staalplaten die in het bedrijf circuleren voor het overgrote deel nodig zijn voor bestaande orders. Maar dat is niet alles. Joop van Zanten Staalservice wil op korte termijn het hele proces van aanvraag tot levering geautomatiseerd laten verlopen met als einddoel een fabriek met vakmensen die de productieprocessen steeds slimmer maken. Kroesbergen: “Om Azië de baas te blijven moeten we slimmer, sneller, completer en goedkoper gaan produceren. Mede dankzij de uitstekende samenwerking met CNC Totaal kunnen we snel grote stappen maken in de optimalisatie van onze productieprocessen.”