Op 1 januari 2021 is CNC-Consult & Automation BV overgenomen door OPEN MIND Technologies Benelux BV. Behalve de bedrijfsnaam is er niets veranderd en staan ​​de gebruikelijke vertrouwde contactpersonen nog voor u klaar om uw vragen over hyperMILL® te beantwoorden. OPEN MIND neemt alle medewerkers over, zodat de hoge expertise, kwaliteit en uitstekende service beschikbaar blijven voor klanten, partners en prospects.

De overname biedt nog meer grote voordelen aangezien OPEN MIND de succesvolle hyperMILL® CAM-software aan het ontwikkelen is en u dus direct hyperMILL®-service en -ondersteuning krijgt!

Maarten van Teeffelen, oprichter en gedelegeerd bestuurder van CNC-Consult, trok zich eind 2020 terug uit zijn actieve zakenleven met zijn bedrijf. OPEN MIND was de voorkeurskandidaat voor de overname om continuïteit en kwaliteit te verzekeren.

Maarten heeft de afgelopen 25 jaar van CNC-Consult een van de toonaangevende bedrijven in de maakindustrie gemaakt met een zeer hoog niveau van CAD / CAM-expertise in de Benelux. En al bijna net zo lang is CNC-Consult actief als hyperMILL® reseller.

OPEN MIND is een van ‘s werelds meest gewilde ontwikkelaars van krachtige CAM-oplossingen voor machine- en controlleronafhankelijke programmering. Het bedrijf ontwikkelt geoptimaliseerde CAM-oplossingen met een groot aantal innovatieve functies die nergens anders beschikbaar zijn. hyperMILL® biedt innovatieve strategieën zoals 2,5D, 3D, evenals 5-assig frezen / frezen, en bewerkingen zoals HSC en HPC. Bron CNC-Consult & Automation BV