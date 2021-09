De Nederlandse cleantech start-up Healix (healix.eco) heeft in haar eerste investeringsronde begin september een totaalbedrag van meer dan 10 miljoen euro opgehaald. De financiering volgt op de aankondiging van Healix eerder dit jaar om een fabriek te bouwen in Maastricht, Nederland, voor het versnijden, wassen en opnieuw verwerken van gebruikte bindgarens, touwen, netten en ander plastic garenafval uit de landbouw en visserij tot ongerepte circulaire polymeren voor de wereldwijde productieketen. De productiefaciliteit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 operationeel zijn. Het heeft een jaarlijkse capaciteit van 6.000 ton polypropyleen (PP) en high density polyethyleen (HDPE), wat een besparing van bijna 10.000 ton aan CO2-uitstoot per jaar oplevert.

Een van de meest urgente problemen waarmee de technische textielindustrie wordt geconfronteerd, is het schadelijke effect van plastic garenafval op ecosystemen op het land en in zee. Healix wil deze plasticvervuiling bestrijden door de bestaande lineaire economieën in de technische textielindustrie om te vormen tot duurzame circulaire economieën.

De financieringsronde werd geleid door investeringsmaatschappij Active Capital Company en gefaciliteerd door ABN AMRO Asset Based Finance en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”). De investering omvat toezeggingen van industriële en hoogwaardige garenleverancier FibrXL en Tama, de marktleider op het gebied van agrarische bindgarens en netten.

Marcel Alberts, oprichter en CEO van Healix: “Ik ben erg blij om onze nieuwe investeerders te verwelkomen en ik ben dankbaar voor de steun van ABN AMRO en de Nederlandse overheid. Deze investeringen stellen ons in staat om in volle vaart door te gaan met de ingebruikname van onze productiefaciliteit en de werving van de deskundige medewerkers die nodig zijn om onze onderneming naar een volgend plan te tillen.”

Jeroen Drenth, CEO van FibrXL: “Voor ons is dit veel meer dan een investering. Dit is een manier om de milieu-impact van de technische textielindustrie te veranderen, omdat het een technologische oplossing biedt die om industriële garens-naargarens recycling mogelijk maakt. En het belangrijkste: dit is nog maar het begin!”

Claudio Moretti, Director Sales & Sustainability bij ABN AMRO Asset Based Finance voegt hieraan toe: “Wij kijken actief naar het ondersteunen van bedrijven met een duurzame focus. Healix geeft met hun circulaire ambities het goede voorbeeld en wij zijn blij dat we als hun financiële partner mogen ondersteunen.”

Healix is een Nederlandse cleantech start-up die de plasticvervuiling afremt door een circulaire toekomst te creëren voor synthetisch garenafval. Healix transformeert gebruikte touwen, bindgarens, netten en ander technisch textiel in kwalitatief hoogwaardige circulaire polymeren.

FibrXL, een portfoliobedrijf van Active Capital Company, is een convertor en distributeur van High Performance Fibers, zoals Dyneema®, Twaron®, Technora®, Vectran® en Zylon® en toonaangevend distributeur van industriële garens zoals Polyester, Polyamide en Viscose in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Meer info op fibrxl.com.

ABN AMRO Lease en ABN AMRO Commercial Finance zijn handelsnamen van ABN AMRO Asset Based Finance N.V. Samen zijn zij een toonaangevende aanbieder van grensoverschrijdende asset-based financieringen en leasing financieringsoplossingen, actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Duitsland.