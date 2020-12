Cleanroombouwer Brecon speelt in op behoefte aan one-stop-shopping

Cleanroombouwer Brecon start op 1 januari 2021 met een nieuwe tak: Brecon Clean Interior (BCI). Hiermee speelt ze in op de behoefte aan one-stop-shopping als het gaat om de inrichting van Controlled Environment faciliteiten en onderzoekslaboratoria. Food, farma en hightech: voor elke markt biedt Brecon Clean Interior een compleet productassortiment, aldus persinformatie van het bedrijf.

Directeur Geerd Jansen: ‘We bouwen al jarenlang cleanrooms en high-care faciliteiten, maar ons aanbod is zoveel groter. Daarmee gaan we ons nu nadrukkelijker profileren. We starten met Brecon Clean Interior als specialist in de complete inrichting van Controlled Environment faciliteiten en laboratoria. Denk daarbij aan de ontwikkeling en levering van meubilair, bijzondere verlichting, schoonloopzones, sluisinrichting, doorgeefkasten, werkbanken en overige inrichtingsartikelen voor deze werkplekken. We richten ons daarbij op drie verschillende markten met elk een eigen wensenpakket: Food, Farma en Hightec. Onze kracht is dat we zeer deskundig zijn in elke markt afzonderlijk.’

We weten van de hoed en de rand

Sander Rüpp, Salesmanager BCI: ‘Omdat we adviseren bij het ontwerpen van cleanrooms en laboratoria is het logisch dat we ook helpen bij het naadloos integreren van de complete inrichting. Die vraag krijgen we ook steeds vaker. En wat dacht je van de steeds veranderende overheidsregels? Opdrachtgevers zien ons als een ideale partner voor een totaalconcept: we weten van de hoed en de rand. We bieden op maat ontworpen en geproduceerd interieur en daar waar mogelijk standaard meubilair. Zo garanderen we voor elk project een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.’

Alliantie

De Brecon Group is vooral bekend als cleanroombouwer door het leveren van kwaliteitsproducten binnen de semiconductor-, food-, life science en farmaceutische industrie. Brecon is tevens initiator van het ‘zeer succesvolle’ PP4CE concept, een alliantie van Professionele Partners in de Controlled Environment markt die samen complete turnkey projecten op zich kunnen nemen: van ontwerp en engineering tot kwalificatie.