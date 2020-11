Circulaire startups Ioniqa en Deep Branch gaan onderzoek doen en pitchen in Shanghai

Ioniqa en Deep Branch, gevestigd op Brightlands Chemelot Campus, krijgen de kans om hun vleugels uit te slaan in China. De bedrijven gaan komend voorjaar drie maanden de mogelijkheden verkennen op Shanghai Chemical Industrial Park, een chemische productiesite die wordt uitgebreid met een gloednieuwe innovatiecampus, vergelijkbaar met die van Brightlands in Sittard-Geleen. Ioniqa is al een aantal jaren gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus met een fabriek die gebruikt plastic recyclet tot nieuwe grondstoffen. Een snel groeiende business wereldwijd. Deep Branch koos afgelopen najaar voor vestiging op de campus met een nog te bouwen proeffabriek voor de productie van veevoeder uit CO2 en waterstof.

Deep Branch en Ioniqa zijn uitgenodigd voor de intensieve kennismaking in het kader van een internationale jaarlijkse contest. ‘In december presenteren Chinese studenten en Chinese en buitenlandse startups hun ideeën en plannen voor chemische innovaties met de focus op duurzaamheid en circulariteit’, vertelt Hugo Delissen, business developer bij Brightlands Chemelot Campus. ‘Er waren dit jaar bijna 400 inschrijvingen uit de hele wereld, allemaal van teams die zich op de site of de geplande campus in Shanghai willen vestigen. Na een strenge selectie is een shortlist samengesteld van de teams die een kans krijgen. Wij hebben twee bedrijven van onze campus naar voren geschoven: Deep Branch en Ioniqa. Zij hebben al de toezegging dat ze drie maanden onderzoek mogen doen op de campus. Deep Branch gaat ook pitchen. Voor een geweldig podium. Vorig jaar waren er 1,1 miljoen kijkers voor de livestream. Fantastisch voor Deep Branch natuurlijk, maar ook voor Brightlands. Een unieke kans om onze campus en de Chemelot Industrial Site onder de aandacht te brengen.’

Handelsmissie

Het is geen toeval dat medewerkers van Ioniqa en Deep Branch in januari afreizen voor het werkbezoek van drie maanden aan de Shanghai-regio. ‘Drie jaar geleden zijn wij meegereisd met een handelsmissie van het ministerie van EZK naar Shanghai’, legt Maurice Lambriex van de campus uit. ‘Tijdens een bezoek aan het Shanghai Chemical Industrial Park hebben we de eerste voorzichtige stappen naar samenwerking gezet. Met hulp ook van de Nederlandse consul-generaal aldaar. De Chinezen willen naast de site een internationale campus bouwen met ruimte voor Europese ondernemingen voor de ontwikkeling van onder andere nieuwe, duurzame materialen en circulaire concepten. Precies waar wij in Sittard-Geleen ook aan werken. Over en weer een win-win creëren en deze startup contest is daarin de eerste stap. De ‘stage’ van Ioniqa en Deep Branch is een direct gevolg van de steeds intensere contacten.’

Scale-up

Als business developer is Hugo Delissen blij met de ontwikkelingen in Shanghai. ‘Zeker. Het is ons doel om starters aan te trekken en ze vervolgens te laten uitgroeien tot volwassen bedrijven. We ondersteunen met faciliteiten, bouwen mee aan de businesscases en brengen ze naar de scale-up-fase. Natuurlijk zien we graag dat ze in déze regio volwassen worden en productiefaciliteiten neerzetten, maar bedrijven als Ioniqa en Deep Branch hebben méér ambities. Ze kijken verder dan Europa en zoeken mogelijkheden in Azië. Logisch, de markt daar is enorm. Door de samenwerking met Shanghai kunnen ze nu China concrete stappen zetten. En wat is er mooier dan dat wij hen de entree kunnen verschaffen? Ze mogen drie maanden gratis gebruik maken van maken van alle faciliteiten waaronder een incubator-programma. Ze komen in contact met financiers, met IP-experts en andere ondernemingen uit China en Europa. Een ecosysteem zoals het onze: een site en een innovation center cq. campus. Na de drie maanden kunnen ze vervolgstappen zetten en zich wellicht vestigen op de site of de campus.’

Circulair

Het bestaande Shanghai Chemical Industrial Park is ongeveer vijf keer zo groot als het Chemelot-terrein. De gevestigde industrie wil de komende jaren de slag maken naar circulaire productie met groene energiebronnen zoals zonnestroom. ‘Precies wat wij ook ambiëren met de transitie op Chemelot en de circulaire hub’, vervolgt Hugo Delissen. ‘Ik denk dat we elkaars kennis en kunde goed kunnen gebruiken’. Ik verwacht ook dat we meer Chinese bedrijven naar deze regio kunnen halen. Zoals Europese bedrijven graag in China gevestigd zijn, geldt dat ook andersom. Alleen weet in China bijna niemand van Chemelot of Brightlands. De contest in december draagt bij aan onze naamsbekendheid en Ioniqa en Deep Branch gaan ook ambassadeurswerk verrichten. Het zal de samenwerking in ieder geval versterken. En daarnaast kunnen wij bedrijven op de campus een gateway naar China verschaffen.’