Heb jij de oplossing voor het verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw? Of weet jij hoe we een circulaire plasticindustrie kunnen realiseren? Op dit moment staan er tot 13 september 2021 twee P>Act challenges open. De winnaars van deze challenges ontvangen € 50.000,- om hun oplossing daadwerkelijk te ontwikkelen. P>Act is een initiatief van o.a. de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter gericht op circulaire (gesloten) kunststofketens.

In 2050 wil de provincie Zuid-Holland 100% circulair zijn. Een van de speerpunten daarbij is de aanpak van plastic. Plastics komen voor in veel producten. Toch wordt er nog weinig nagedacht over hoe we het gebruik van plastics circulair kunnen maken, bijvoorbeeld door gebruik te voorkomen, hergebruik te stimuleren en ook op een juiste manier te recyclen. Het grootste deel van het plastic wordt verbrand en een klein deel belandt in het milieu. Hier willen we vanaf. We willen zuinig omgaan met grondstoffen én zorgen voor zo min mogelijk milieuvervuiling.

Challenge 1: Verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw

De tuinbouw maakt grootschalig gebruik van eenmalige plastic verpakkingen. Met innovatieve producten en systemen willen wij dit tegengaan. Ben jij die wereldverbeteraar die komt met een oplossing voor het vervangen van verpakkingen? Of kom jij met een plan voor een slim retourlogistieksysteem? Stuur jouw voorstel in en help mee!

Challenge 2: Oplossingen voor een circulaire plasticindustrie

De provincie gaat voor een 100% circulaire kunststofketen in 2050. Om dit te behalen hebben wij slimme innovaties nodig. Vanuit technisch, filosofisch, praktisch en theoretisch oogpunt: we staan open voor ideeën vanuit alle fronten. Of het nou gaat om een digitale toepassing voor het organiseren van de plasticindustrie, een technische oplossing voor het grootschalig recyclen van plastics of een vernieuwend circulair businessmodel.

Informatiebijeenkomst: online op 3 september om 13.00 uur voor beide challenges . Het inzenden van jouw oplossing kan tot uiterlijk 13 september 2021.